“Il Napoli lo stava prendendo”: la rivelazione dell’agente è da non credere

Clamorosa indiscrezione di mercato durante l’intervento di Giuffredi in occasione della presentazione del libro.

Il Campionato di Serie A è fermo ai box a causa della sosta delle nazionali, che ha visto protagoniste le nazionali europee nella qualificazione ad Euro2024; anche l’Italia ha ottenuto il pass per accedere alla competizione di giugno, che si disputerà in Germania, grazie al pareggio ottenuto contro l’Ucraina.

La pausa però è ormai terminata, e bisogna tornare concentrati sul cammino in campionato: il prossimo weekend, infatti, andrà in scena la tredicesima giornata di Serie A, con il Napoli che scenderà in campo sabato 25 novembre alle ore 18:00 contro l’Atalanta. La squadra partenopea, in queste settimane di stop, è stata protagonista di voci legate al cambio in panchina dell’allenatore: dopo un avvio deludente con Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis ha esonerato il tecnico francese e ha richiamato alla corte di Napoli un volto conosciuto, Walter Mazzarri.

Con il cambio del tecnico, il Napoli è pronto a ripartire e insidiare le big per la lotta allo Scudetto: l’Inter capolista, per esempio, dista 10 punti ma i partenopei affronteranno i nerazzurri al Maradona fra una decina di giorni, e la sfida può essere determinante.

Calciomercato Napoli, la rivelazione di Giuffredi

Mentre la squadra partenopea è pronta per preparare la sfida di Bergamo, alcuni giocatori della formazione e lo stesso presidente De Laurentiis hanno partecipato alla presentazione del libro di Mario Giuffredi, intitolato La strada di un sogno. Giuffredi, dal cuore napoletano, segue i vari Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, giocatori del Napoli, che la scorsa stagione hanno trionfato con la vittoria dello Scudetto, il terzo della storia napoletana.

A margine della presentazione del libro, che si è tenuta presso la Sala Champions dello Stadio Diego Armando Maradona, Giuffredi ha rivelato un curioso retroscena legato alla trattativa che ha portato Giovanni Di Lorenzo al Napoli.

Il terzino destro, che la scorsa stagione ha avuto l’onore di alzare lo Scudetto in qualità di Capitano della squadra, è arrivato al Napoli nella stagione 2019, a seguito di una trattativa flash: Giuntoli, che all’ora era direttore sportivo degli azzurri, stava trattando per portare a Napoli il difensore dell’Inghilterra, Kieran John Trippier.

A quel punto, Giuffredi ha proposto Di Lorenzo a Giuntoli e a tutto il Napoli, facendo saltare di fatto la trattativa con il Tottenham. A quel punto, il Napoli fece un’accelerata e portò l’ex Empoli in città. Negli anni, Di Lorenzo è diventato una pedina fondamentale per la squadra azzurra, nonché capitano.