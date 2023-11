Garcia non ci sta, la reazione alle parole di Di Lorenzo è da non credere

Nel post Salernitana-Napoli hanno fatto discutere le dichiarazioni di capitan Giovanni Di Lorenzo: la reazione a caldo di Garcia è eloquente

Ieri è andata in scena, allo stadio Arechi di Salerno, il derby campano Salernitana-Napoli. Nonostante occupi, oramai in solitaria, l’ultima posizione in classifica, la squadra granata non si è affatto comportata male, mettendo varie volte in difficoltà il reparto difensivo degli azzurri. Tuttavia, a spuntarla è stato il Napoli di Garcia, grazie alle reti di Raspadori, nel primo tempo, e del subentrato Elmas, durante la seconda frazione di gioco. Se dal punto di vista del gioco gli azzurri non possono dirsi soddisfatti di quanto dimostrato finora, per quanto riguarda i risultati, perlomeno nelle ultime gare, non hanno nulla da recriminare.

Anche contro la Salernitana non abbiamo assistito al Napoli brillante della scorsa stagione, le trame di gioco sono più lente e macchinose. Abbiamo visto piuttosto un Napoli concreto, che con un’ottima prova a livello mentale non si è fatto trarre in inganno dalle provocazioni dei granata, che invece hanno basato la loro gara sui duelli uno contro uno. Infine, è giusto sottolineare il merito dell’allenatore nell’inserire Elmas, che ha deciso il match con una giocata da fuoriclasse, al posto di Kvaratskhelia, il quale fino al momento della sostituzione è stato tra i migliori in campo.

Prestazione opaca del Napoli a Salerno, le parole di Di Lorenzo fanno stizzire Garcia

Intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match, capitan Di Lorenzo ha espresso la sua opinione sul momento della squadra. “Napoli in crisi? Noi non abbiamo mai avuto problemi, certamente non stavamo rendendo al massimo, ma oggi abbiamo fatto un ottimo risultato”. In particolare, ha fatto discutere il fatto che il capitano azzurro abbiamo evidenziato come la squadra non abbia reso al massimo finora.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha raccontato la reazione a caldo di Garcia alle dichiarazioni del capitano. Quando gli è stato chiesto all’allenatore un parere sulle parole di Di Lorenzo in riferimento alla resa al di sotto degli standard della squadra, Garcia risponde quasi sarcasticamente: “Faccio una considerazione personale, è buffo, ma non la condivido con voi. Va bene, andiamo oltre. Si può fare sempre meglio, ma secondo me non abbiamo mai sbagliato una partita intera e talvolta abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo”. L’allenatore è quindi in disaccordo con il capitano in merito alla resa della squadra.