Di Lorenzo infiamma i tifosi: qual è l’obiettivo stagionale del Napoli

Intervistato alla fine della partita tra Salernitana e Napoli, Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn

Una vittoria cercata e ottenuta. Il Napoli vince a Salerno e si porta a 21 punti in classifica alle spalle del Milan con 22. Un 2-0 all’Arechi che da fiducia al Napoli e mette la squadra in piena corsa alla vittoria finale. Intervistato alla fine del match, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

Sulla partita di Salerno

“Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo approcciato bene e giocato da squadra, siamo contenti di questo risultato.

Se la squadra esce da una possibile crisi

Napoli in crisi? Noi non abbiamo mai avuto problemi, certamente non stavamo rendendo al massimo, ma oggi abbiamo fatto un ottimo risultato. La Salernitana non sta attraversando un buon momento, oggi era un derby ed era importante vincere.

Se lo scudetto resta ancora possibile