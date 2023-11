Garcia in conferenza: “Mai sbagliata una partita intera”, risposta a sorpresa sulla ritrovata tranquillità

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa subito dopo il successo della sua squadra nel derby campano contro la Salernitana

Un successo che manda nuovamente il Napoli spedito a caccia di grandi obiettivi. La squadra è partita a rilento durante questo inizio di stagione ma, dopo la sosta di ottobre, le cose pare stiano tornando alla normalità. La panchina di Garcia era in discussione, al tecnico francese servivano tanti risultati postivi che puntualmente stanno arrivando. La vittoria per 2-0 nel derby campano è di vitale importanza per i partenopei che adesso non dovranno farsi trovare impreparati per l’impegno europeo contro l’Union Berlino.

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla fine del match vinto all’Arechi. Ecco di seguito riportate le parole del tecnico francese.

Su cosa ci sia da salvare e cosa da sistemare

Questo era un derby e vincerlo era molto importante. La classifica contava poco, avevamo tutto da perdere o tutto da guadagnare. La nostra intenzione era quella di vincere e far gol nel primo quarto d’ora, ci siamo riusciti. Sono contento di come abbiamo giocato, delle triangolazioni. Fino allo 0-2 poteva succedere di tutto. Il loro portiere, Ochoa, è stato bravissimo su Raspadori e Zielinski, poi c’è stato il palo di Politano, insomma potevamo fare più gol. Siamo contenti della vittoria e ci prepariamo per la Champions.

Sulla vittoria e la sua posizione in panchina

Se questa vittoria mi dà tranquillità? Assolutamente no, ma io mi trovo meglio qui giorno dopo giorno. Sappiamo di essere forti, dobbiamo solo essere bravi a dimostrarlo in tutte le partite.

Sulla fase difensiva ed il clean sheet

Mi fa piacere quando difendiamo come oggi, tutti insieme e tutti da squadra. Potevamo fare meglio in uscita ma alla fine Meret stasera ha passato una serata tranquilla e questo quindi significa che la squadra ha difeso bene.

La resa della squadra è importante

Il Napoli ha conquistato i tre punti nella ostica trasferta di Salerno, i ragazzi di Garcia adesso si portano a 21 punti in classifica e si rilanciano nel grande gruppo per la lotta alla vittoria dello scudetto. Garcia in conferenza è stato chiaro sulle prestazioni della sua squadra.

Sulla resa sotto livello

Di Lorenzo ha detto che rendiamo sotto livell0? Faccio una riflessione personale e dico di non essere d’accordo. Possiamo sicuramente migliorare ed essere più continui ma certamente non abbiamo mai sbagliato nessuna partita. Con Milan e Real Madrid siamo stati sfortunati. Adesso dobbiamo prendere i tre punti nel prossimo impegno in Champions League dove ci giochiamo il passaggio del turno.

