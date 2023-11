De Laurentiis ancora a Castel Volturno? Decisione del presidente

De Laurentiis ha deciso per quanto tempo si intratterrà a Castel Volturno per seguire ancora gli allenamenti del Napoli di Garcia.

La presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno insieme alla squadra ha diviso tifosi e addetti ai lavori. La scelta del presidente di “stanziarsi” presso il centro sportivo del Napoli insieme ai giocatori e allo staff tecnico è infatti arrivata con lo scopo di dare forza alla squadra in un momento di particolare difficoltà.

Tale cambiamento è infatti avvenuto durante la sosta: la sconfitta contro la Fiorentina ha infatti fatto decisamente traballare la panchina di Rudi Garcia e le voci su un possibile arrivo di Antonio Conte al suo posto sicuramente non lo hanno aiutato. Ecco che così il presidente azzurro ha avuto l’idea di presenziare insieme alla squadra per calmare le acque in un periodo turbolento.

De Laurentiis in ritiro con la squadra

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta anche un ulteriore retroscena su questo soggiorno, che potrebbe prolungarsi ancora per un po’.

Secondo il quotidiano, infatti, De Laurentiis rimarrà anche in ritiro con la squadra quest’oggi, trascorrendo la vigilia della partita anche lui a Cava de Tirreni insieme ai calciatori. Il presidente dovrebbe poi fare ritorno a Castel Volturno anche dopo il match contro la Salernitana e potrebbe prolungare la sua permanenza fino alla prossima sosta.