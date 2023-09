Nuovo difensore Napoli, due nomi nel mirino: c’è un indizio sul colpo

Negli ultimi giorni la dirigenza sta valutando alcune soluzioni dal mercato per infoltire il reparto arretrato che è in emergenza infortuni

Bollino rosso per la difesa del Napoli. Gli azzurri sono costretti a ritrovarsi con i soli Ostigard e Natan nel ruolo di difensore centrale. Con Rrahamani che ne avrà ancora per qualche settimane, anche Juan Jesus sarà indisponibile per le prossime partite. Dagli esami di ieri il centrale brasiliano ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro e resterà fermo ai box per almeno una quindicina di giorni.

Il connazionale Natan, arrivato per essere il sostituto di Kim Min Jae, ha fatto l’esordio in campionato proprio contro il Bologna e, con una prestazione ordinata, ha convinto Rudi Garcia. Contro l’Udinese partirà nuovamente titolare in modo da guadagnare sempre più esperienza e fiducia.

ADL cerca tra gli svincolati

L’infermeria del Napoli è sempre più piena e due su quattro difensori centrali sono out. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino, non è escluso che Aurelio De Laurentiis possa tornare sul mercato degli svincolati per prendere un difensore. L’obiettivo è quello di aspettare i tempi di recupero definitivi degli altri giocatori. Il quotidiano napoletano fa due nomi, suggestivi per gli azzurri: Almamy Touré e Phil Jones.

Il primo ha giocato all’Eintracht Francoforte nell’ultima stagione (entrambe le volte in panchina contro il Napoli) ed è un 27enne maliano con passaporto francese. Profilo più esperto invece quello dell’inglese Phil Jones, difensore 31enne che ha disputato 204 partite in Premier League quasi tutto con il Manchester United.