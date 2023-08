Occhio Napoli: Marotta vuole uno dei protagonisti dello Scudetto all’Inter!

L’Inter sta trattando un calciatore che ha giocato l’ultima annata con la maglia del Napoli: trattativa a sorpresa!

Ha del sorprendente l’ultima voce di mercato che riguarda l’Inter. La squadra di Inzaghi starebbe infatti cercando un altro centrocampista, nonostante l’abbondanza numerica già presente nel reparto. Gli occhi dell’ad nerazzurro Beppe Marotta si sarebbero così tuffati su uno dei protagonisti dello Scudetto con la maglia del Napoli.

A riportare la notizia è il portale tuttomercatoweb: il calciatore visionato da Marotta sarebbe Tanguy Ndombele, non riscattato dal Napoli dopo l’annata in prestito in azzurro. Il francese è stato per tutta l’annata una riserva in casa Napoli, avendo spazio solo in caso di assenza di uno dei titolari del reparto. Due le reti siglate per lui, una in Champions contro i Rangers e una in campionato contro il Torino.

Inter su Ndombele: le ultime

Un rimpianto del calciatore sarà sicuramente il non aver sfruttato l’occasione concessagli dall’assenza per squalifica di Anguissa in una gara fondamentale come il ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Milan. Il francese, nonostante il tanto impegno e qualche buona giocata, si è macchiato di un errore rivelatosi fatalmente decisivo: suo infatti il pallone perso da cui è partito il contropiede con cui il Milan ha siglato il momentaneo vantaggio del match. La gara è poi terminata 1-1 ma ciò non è bastato vista la vittoria rossonera nell’andata a San Siro. Che sia arrivato il momento del riscatto in un derby di Milano?

Ndombele sarebbe infatti un profilo molto gradito alla dirigenza e all’allenatore interista Inzaghi. Sarebbero promosse sia le sue caratteristiche (l’Inter cerca proprio un centrocampista fisico vista la presenza di centrocampisti prevalentemente brevilinei nel reparto attuale) sia i costi dell’operazione (prestito con diritto di riscatto). Da verificare la convivenza con gli altri centrocampisti di riserva del reparto come Asllani e Sensi: almeno uno dei due potrebbe, a questo punto, ricevere davvero poco spazio.

Sembra invece definitivamente saltata la trattativa imbastita con un altro club di Serie A, il Genoa. I rossoblù erano seriamente interessati a Ndombele e avevano anche ottenuto l’accordo con il Tottenham per il suo acquisto ma il calciatore non ha dato il suo assenso in attesa di offerte da club che disputavano la Champions League. Il club ligure ha così preferito sfilarsi dalla corsa e non aspettarlo per poter chiudere subito un altro acquisto. Sembra quindi altamente probabile l’assenso del francese ad un trasferimento a Milano per poter disputare ancora una volta la massima competizione europea.