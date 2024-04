“Osimhen potrebbe restare al Napoli”, rivelazione a sorpresa: il motivo

Un ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Victor Osimhen, a suo avviso non così scontato.

Victor Osimhen ed il Napoli molto probabilmente si lasceranno a fine stagione: il centravanti nigeriano continuerà a fare gol altrove, dopo che gli azzurri godranno del pagamento della clausola rescissoria mentre il Napoli inizierà un nuovo corso con interpreti diversi. Con la maglia partenopea ha messo a segno ben 74 gol in 129 presenze totali.

In questa stagione per via di infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa, ha disputato soltanto 21 partite di Serie A con 13 gol e 3 assist all’attivo. Anche in Europa ha lasciato il segno, seppur timidamente rispetto all’anno scorso: 2 reti in 6 gare nella corrente edizione di Champions League contro i 5 messi a segno in 423 minuti accumulati nell’annata calcistica 2022/23.

Sul calciatore ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint-Germain che starebbe monitorando la situazione in vista dell’addio di Kylian Mbappè. La stella francese è pronta a passare al Real Madrid e, pertanto, il club della capitale francese si starebbe muovendo in fretta per assicurarsi le prestazioni sportive di Osimhen. In passato il giocatore ha già vissuto un’esperienza in Francia, con la maglia del Lille, nella stagione 2019/20. A rilasciare alcune dichiarazioni sulla questione Osimhen è stato Fabrizio Ravanelli, leggenda della Juventus.

Ravanelli: “Osimhen può restare ad una condizione”, ecco quale

Il dibattito sul prossimo allenatore del Napoli è sempre più acceso e nelle ultime ore alcune voci insistenti riguardo al possibile approdo di Conte al Napoli stanno prendendo sempre più un posto rilevante. A tal proposito, riguardo al possibile ingaggio di Conte sotto l’ombra del Vesuvio, Ravanelli avrebbe espresso il suo punto di vista in merito all’organico che De Laurentiis dovrà mettere a disposizione dell’ex CT della Nazionale Italiana.

L’ex Juve ha messo in evidenza quanto sia importante la figura di un allenatore come Conte, molto esigente così quanto efficiente. Ecco quanto dichiarato: “Vedo difficile che Conte possa andare al Napoli sapendo già di una cessione del nigeriano. Magari, qualora Antonio dovesse arrivare al Napoli, Osimhen potrebbe restare“.

Secondo il suo parere, quindi, una cessione di un calciatore così importante non permetterebbe all’ex Inter di lavorare in maniera serena e competitiva: un dettaglio non irrilevante che potrebbe mettere in pericolo la trattativa. Il nigeriano, d’altra parte, potrebbe rimanere convinto dal nuovo progetto tecnico e scegliere, così, di rimanere al Napoli.