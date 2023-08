Resta viva la trattativa con un club tedesco: il Napoli prepara l’affondo

De Laurentiis pensa ancora al mercato in entrata. Il Napoli valuta l’acquisto di un esterno offensivo.

Il Napoli sembra essere pronto a compiere una mossa significativa per quanto riguarda il mercato in entrata. L’attenzione si è concentrata su un giovane talento della Bundesliga, in forza ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

De Laurentiis pronto ad affondare il colpo

Jesper Lindstrom, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte, presto potrebbe indossare la maglia azzurra. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sembra intenzionato a sondare l’acquisizione di Lindstrom, il 23enne danese che si è fatto notare per le sue qualità tecniche e tattiche.

Il giocatore è stato indicato come una delle priorità del Napoli, e sembra che il club azzurro sia disposto a fare un’offerta ufficiale per portarlo alle pendici del Vesuvio. Nello specifico, l’offerta proposta dal Napoli all’Eintracht Francoforte prevede un prestito di 5 milioni di euro, seguito da un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, da esercitare entro un anno.

I dettagli delle scadenze per il pagamento sono ancora da definire, ma questa mossa rappresenterebbe una significativa iniezione di energia nel mercato del Napoli. L’idea di portare Lindstrom a Napoli potrebbe essere la chiave per dare nuovo slancio alla squadra di mister Rudi Garcia.

Tuttavia, nonostante l’offerta sembri allettante, l’esito finale dell’affare è ancora incerto. Il Napoli potrebbe decidere di effettuare questa mossa nel tentativo di rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo, o potrebbe anche valutare altre opportunità sul mercato prima della chiusura della finestra di trasferimenti. L’esito della trattativa dipenderà dalla cessione di Hirving Lozano. Solo nel caso in cui l’attaccante messicano partisse, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad affondare il colpo per Jesper Lindstrom.