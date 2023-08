Napoli, indiscrezione da non credere: riguarda Veiga

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver fatto un ultimo tentativo per Gabri Veiga.

La società partenopea del presidente Aurelio De Laurentiis pare abbia cercato di riaprire la pista che riguarda il centrocampista Gabri Veiga. È emerso un clamoroso retroscena che coinvolge il Napoli e il talentuoso giocatore spagnolo del Celta Vigo. Pare che il club azzurro abbia fatto un ultimo tentativo per riaprire le trattative con il giovane calciatore.

Ultimo tentativo del Napoli per Veiga

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una telefonata diretta avrebbe avuto luogo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Pini Zahavi, procuratore di Gabri Veiga. Il promettente calciatore di 21 anni del Celta Vigo sembrava essere in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. Nonostante la clamorosa offerta arrivata dagli arabi dell’Al-Ahli, che gli offrono dodici milioni di euro per cinque anni, il giovane spagnolo inizialmente sembrava tormentato da molteplici dubbi. A far riflettere il centrocampista spagnolo, molto probabilmente, sarebbero state anche le diverse critiche piovute su di lui attraverso i social media dopo il via libera dato per il trasferimento in Arabia Saudita

Nonostante l’abbondanza di denaro offerta dall’Al-Ahli, il centrocampista spagnolo sembrava aver avuto dei dubbi e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, venuto a conoscenza di questa situazione, ha voluto comunicare direttamente al giovane giocatore e al suo manager, Pini Zahavi, di non aver mai perso stima nei confronti del ragazzo. La telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Zahavi testimonia l’importanza che il Napoli ha dato a questa trattativa fino alla fine. L’obiettivo della società partenopea è stato chiaro: fare un ultimo tentativo per convincere Gabri Veiga a indossare la maglia azzurra.

Tuttavia, l’ultimo tentativo fatto dalla società partenopea è risultato vano. Il giornalista di calciomercato, Fabrizio Romano, ha rivelato su Twitter che il giocatore spagnolo ha completato le visite mediche nella notte e ha apposto la sua firma sui documenti del contratto alle 2 del mattino. Oggi stesso, il centrocampista spagnolo sarà in Arabia Saudita.

L’annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, che aspettavano con ansia di conoscere il futuro del talentuoso giocatore. Romano, noto per la sua attendibilità e precisione nelle notizie di calciomercato, ha confermato che tutti i documenti sono stati completati e sigillati, suggellando un affare che è stato portato a termine in maniera fulminea da parte dell’Al-Ahli. Dunque, nonostante l’ultimo disperato tentativo da parte del Napoli, lo spagnolo Gabri Veiga ha preferito il trasferimento faraonico in Arabia Saudita.