Kvara, la richiesta spiazza il Napoli: c’entra il rinnovo

Continuano le negoziazioni in casa Napoli per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis è al lavoro per trovare un accordo.

Il talentuoso Khvicha Kvaratskhelia sta facendo parlare di sé con le sue ambizioni contrattuali, poiché si appresta a richiedere un ingaggio da primato per rinnovare con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Kvara spara alto per il rinnovo

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore georgiano ha aperto la discussione sul rinnovo tramite il suo manager Mamuka Jugeli, che è in trattativa con il club partenopeo. La distanza tra le parti sembra notevole in questa fase delle trattative.

Kvaratskhelia mira a un ingaggio che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, oltre a un milione di euro in bonus. Questa cifra rappresenterebbe praticamente il doppio del tetto salariale fissato dal Napoli nella stagione precedente. Le cifre del rinnovo erano inizialmente previste intorno ai 2,5 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus, per un totale di 3-3,5 milioni di euro, allineandosi al tetto stipendi del club.

La controproposta avanzata da Kvaratskhelia sembra significativa. Oltre a un prolungamento di contratto fino al 2028, il giocatore chiede uno stipendio di base di 5 milioni di euro, accompagnato da un milione di euro in bonus. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni. L’entità delle richieste di Kvaratskhelia e la posizione del Napoli creano un’atmosfera di attesa e incertezza riguardo all’esito finale di queste negoziazioni.