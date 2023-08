Assalto dalla big europea: 30 milioni per il gioiello di De Laurentiis

Il Napoli è entrato nella fase più calda del calciomercato estivo: gli azzurri possono perdere un altro gioiello per 30 milioni di euro.

Gli azzurri hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi ma vogliono continuare a far bene e a crescere in vista di un futuro che si preannuncia estremamente complesso per la stagione ricca di impegni che è appena cominciata. Sul mercato ci sono ancora alcune mosse da mettere a segno per poter regalare a Rudi Garcia una squadra all’altezza delle aspettative e capace di poter reggere i ritmi incessanti di tre competizoni e della Supercoppa Italiana che si giocherà a gennaio.

La società sta provando a chiudere alcuni colpi in questa settimana così da arrivare tranquilli agli ultimi giorni di mercato ed evitare di creare ulteriore caos dipeso dalle difficoltà che sta riscontrando la società partenopea nel chiudere determinate trattative.

Calciomercato Napoli, svolta improvvisa: 30 milioni

Il Napoli sta tentando di costruire una squadra ancora più forte di quella dell’anno scorso, per competere ad alti livelli sia in Serie A che in Champions League. La vittoria dello Scudetto ha portato più voglia di vincere e questo sta spingendo la società a trattenere tutti gli uomini migliori per mettersi al pari delle altre big italiane ed europee.

I pericoli in casa Napoli non mancano e non sono da escludere sorprese nelle ultime settimane di mercato. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, c’è un po’ di caos intorno alla figura di Elijf Elmas. Il centrocampista – e tuttofare – macedone è il dodicesimo uomo che ogni allenatore vorrebbe allenare ma ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo avanzata dai dirigenti del Napoli.

Ma c’è di più. Il quotidiano rivela che il Lipsia si è messo sulle sue tracce e qualche settimana fa abbia proposto 30 milioni di euro al Napoli per strapparlo agli azzurri. La risposta di Aurelio De Laurentiis è stata un “no” secco. Non intende privarsi del “diamante” macedone e nemmeno un’offerta più vantaggiosa in termini economici farebbe cambiare idea al patron azzurro.

Elmas è importantissimo per il Napoli, visto che ricopre più ruoli con grande qualità e si faranno altri tentativi per cercare di prolungare il suo contratto. Il problema principale, però, riguarda proprio lo status in campo del macedone. Nell’immaginario collettivo non è considerato un titolare fisso ma sempre la prima riserva pronta a subentrare e a risolvere i problemi della squadra. I prossimi giorni saranno significativi per la sua permanenza in azzurro ma poi saranno decisivi i prossimi mesi per stabilire il futuro.

Il contratto di Elmas con il Napoli scadrà nel 2025 e De Laurentiis vuole vederci chiaro prima della fine di questa stagione: la prossima estate sarà da dentro o fuori anche per il macedone.