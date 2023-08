Cheddira al Frosinone, l’agente esce allo scoperto: l’idea sul futuro al Napoli

Walid Cheddira è l’ultimo acquisto del Napoli, passato poi subito in prestito al Frosinone, ma l’attaccante ha le idee chiare sul futuro.

Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, che avranno tempo fino al primo settembre per chiudere le trattative rimaste in sospeso. Il Napoli devo concludere le ultime operazioni come l’acquisto di Gabri Veiga o l’eventuale acquisto di un esterno offensivo, qualora dovesse essere ceduto Lozano. Intanto la società nelle scorse ore ha definito un’altra operazione.

Cheddira al Napoli, l’agente conferma la volontà dell’attaccante

L’attaccante marocchino, Walid Cheddira, è stato infatti acquistato a titolo definitivo dal Napoli ed è passato subito dopo in prestito al Frosinone. Nello scorso campionato di Serie B si era messo in mostra con la maglia del Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, dunque gli azzurri hanno avuto una corsia preferenziale per accaparrarsi i due gioielli della scorsa stagione del Bari, ovvero Caprile e, appunto, Cheddira.

L’attaccante è passato il prestito al Frosinone per giocare con continuità e mettersi in mostra in Serie A, ma l’obiettivo per il futuro è stato già tracciato. A rivelarlo è l’agente di Cheddira, Bruno Di Napoli, intervistato da Radio CRC neò corso di “SI Gonfia La Rete” ha affermato:

Nel Frosinone farà la punta centrale perché Di Francesco preferisce un giocatore con le sue caratteristiche che attacchi la profondità. Cheddira aveva diverse richieste e insieme alla proprietà lo abbiamo messo nelle condizioni migliori per far sì che iniziasse questa nuova esperienza. Futuro in maglia azzurra per Cheddira? Ci teniamo a ringraziare il Napoli perché essere acquistato da una società come il Napoli è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Adesso cerchiamo di meritarci un ritorno a Napoli dopo il prestito al Frosinone. Il Napoli si è rinforzato, ha mantenuto giocatori come Osimhen che tutti davano per partente. Il presidente ha fatto benissimo a dare continuità al Napoli. La prima partita non è mai semplice, ma nel momento in cui hanno accelerato, i giocatori come Osimhen e Politano hanno fatto la differenza.

Insomma l’idea di Cheddira è chiara: avere un primo approccio con la Serie A al Frosinone, per poi tornare alla base al Napoli e giocarsi le proprie possibilità in azzurro.