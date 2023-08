Super offerta per il giovane azzurro: risposta a sorpresa del Napoli

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha rispedito al mittente le avance per il giovane calciatore azzurro

Si fa sempre più insistente il pressing di una società portoghese per un giovane calciatore di proprietà del Napoli. Tuttavia, il club partenopeo del presidente Aurelio De Laurentiis pare che non abbia alcuna intenzione di dare il via libera all’eventuale cessione. A giocare un ruolo importante in questa dinamica di mercato è mister Rudi Garcia. Il tecnico francese ha fatto sapere alla società di Aurelio De Laurentiis di non essere intenzionato a liberarsi del calciatore.

Si va dunque verso la permanenza del giovane calciatore, nonostante non sia considerato un titolare della rosa azzurra: il club vuole infatti puntare su di lui per il futuro.

Super offerta per Zanoli, risposta sorprendente del Napoli

Il giovane talento in questione è Alessandro Zanoli. Nelle ultime ore, il Napoli avrebbe declinato un’offerta da parte di un importante club portoghese. La cifra presentata sul tavolo di Aurelio De Laurentiis è stata ritenuta tutt’altro che soddisfacente dalla stessa società partenopea. Inoltre, mister Rudi Garcia starebbe facendo forti pressioni al club azzurro per trattenere il calciatore classe 2000.

Zanoli nel mirino dello Sporting Lisbona (LaPresse) – SpazioNapoli.it 19082023Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe respinto un’offerta proveniente dallo Sporting Lisbona per l’acquisto di Alessandro Zanoli. La compagine portoghese avrebbe offerto 9 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita del promettente terzino. La richiesta del Napoli è chiara: 15 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla vendita futura di Zanoli. Questa cifra potrebbe sembrare elevata, ma i dirigenti partenopei sembrano avere una visione a lungo termine per il talentuoso terzino. Nonostante la prima offerta dello Sporting Lisbona sia stata respinta, sembra che Rudi Garcia sia determinato a mantenere Alessandro Zanoli all’interno della rosa.

La determinazione di Rudi Garcia a trattenere il giovane talento non fa che sottolineare la fiducia che ripone in lui. L’allenatore francese del Napoli riconosce il potenziale di Alessandro Zanoli e vuole che faccia parte dell’ambizioso progetto futuro della squadra azzurra. Questo segnale di fiducia è un riflesso del lavoro svolto durante i due ritiri precampionato, dove Alessandro Zanoli è riuscito a guadagnarsi un posto in squadra come vice di Giovanni Di Lorenzo, dimostrando così il suo valore sul campo. La volontà di Rudi Garcia di preservare Alessandro Zanoli non è solo una questione di mercato, ma rappresenta anche un investimento sulla crescita e sul futuro del giovane calciatore. Tuttavia, pare che il promettente giocatore degli azzurri abbia manifestato la volontà di avere maggiore spazio. Proprio per questo, l’agente del terzino destro starebbe valutando la possibilità di un’addio dal Napoli.