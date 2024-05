“Sarò con te”, vigilia movimentata a Castel Volturno: il motivo dell’assenza di Calzona

Ieri sera è andata in scena l’anteprima ufficiale del film “Sarò con Te”. Svelati ulteriori dettagli legati all’assenza di Francesco Calzona.

Manca sempre meno all’anniversario dello Scudetto conquistato dal Napoli. L’impresa compiuta da Luciano Spalletti e i suoi ragazzi resterà per sempre nella storia. Aurelio De Laurentiis lo sa, motivo per il quale ha voluto omaggiare i protagonisti con film del tutto inedito. La produzione debutterà il prossimo 4 maggio in tutte le sale cinematografiche, ma ieri sera è andata in scena l’anteprima ufficiale.

Alla presentazione, erano presenti quasi tutti i protagonisti partendo da Aurelio De Laurentiis passando per Luciano Spalletti fino ad arrivare al gruppo squadra. Si è trattata di una vera e propria festa che ha riportato entusiasmo tra le file azzurre. Ciò nonostante, però, a complicare nuovamente le cose è stata proprio l’assenza di Francesco Calzona. Infatti, il tecnico del Napoli non era presente, motivo per il quale sono state create diverse ipotesi a riguardo.

Film Napoli, Calzona assente all’anteprima ufficiale: la situazione

L’assenza di Francesco Calzona desta più di qualche sospetto. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” sarebbe andato in scena uno screzio tra l’allenatore e il gruppo squadra nelle ultime ore proprio a causa dell’anteprima del nuovo film. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Eppure la squadra (accolta con freddezza) ha rischiato fino all’ultimo di non esserci, perché Calzona (lui e lo staff erano assenti) non voleva distrazioni in vista degli impegni ufficiali. Ma alla fine l’ha spuntata la squadra”.

L’assenza del tecnico italiano ha dato vita a numerose ipotesi, le quali sono però state smentite dal Napoli. Infatti, la società azzurra ha sottolineato che l’allenatore è alle prese con una forte influenza, provando così ad interrompere sul nascere le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore.