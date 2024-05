Auriemma: “Dicono che Calzona abbia deciso di tornarsene a casa senza allenare il Napoli”

Raffaele Auriemma ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardante Francesco Calzona. Di seguito il commento del giornalista campano.

Ieri sera è andata in scena l’anteprima ufficiale del film “Sarò con Te”. La produzione ideata da Aurelio De Laurentiis e non solo, ha come obiettivo principale quello di ripercorrere la cavalcata trionfale del Napoli nella passata stagione. Il documentario debutterà in esclusiva il prossimo 4 maggio, proprio quando si festeggerà l’anniversario della vittoria del tricolore. I protagonisti hanno potuto godere delle produzione in anteprima andata in scena al cinema Metropolitan.

Infatti, ieri sera Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e quasi l’intera squadra hanno assistito al grande lavoro svolto nel corso degli ultimi mesi. Inoltre, in sala erano presenti anche numerosi cantanti e attori come Gigi D’Alessio, Clementino, Maurizio De Giovanni e tanti altri. A rovinare la festa, però, è stata l’assenza di Francesco Calzona. Quest’ultimo non era infatti presente, ma il tutto è stato giustificato dalla società azzurra, la quale ha sottolineato che il tecnico è alle prese con una forte influenza.

Auriemma duro: “Ieri Calzona non ha voluto allenatore il Napoli”

Nelle ultime ore, è però emerso un importante dettaglio lanciato da Raffaele Auriemma. Infatti, il noto giornalista, tramite il proprio profilo “Facebook” avrebbe creato un indiscrezione molto importante riguardante l’assenza di Francesco Calzona all’anteprima del nuovo film. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Dicono che oggi Calzona abbia deciso di tornarsene a casa senza allenare il Napoli dopo una discussione con il club e con il capitano Di Lorenzo perché contrario alla partecipazione della squadra alla anteprima del film sulla vittoria dello Scudetto. Ovviamente Di Lorenzo avrebbe rifiutato questa assurda imposizione anche perché altrimenti Spalletti avrebbe disertato la serata di gala. Se tutto questo fosse vero, sarebbe l’ennesima follia di una stagione da concludere e cancellare il prima possibile”.

La situazione in casa Napoli appare quindi più delicata del previsto. Qualora dovesse essere confermata l’ipotesi del giornalista, si tratterebbe dell’ennesimo episodio “grave” verificatosi nel corso di questa stagione. L’annata non è certamente da incorniciare, in quanto la squadra è stata costretta a fare i conti anche con diversi problemi all’esterno del rettangolo verde. L’obiettivo dev’essere quello di cancellare quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, in modo tale da provare ad aprire un nuovo ciclo alla Corte del Vesuvio.