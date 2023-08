Il cordoglio del Napoli per la morte di Mazzone: “Un vero galantuomo del calcio”

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, tramite una nota ufficiale, ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte di Carlo Mazzone.

Il mondo del calcio piange la morte di Carlo Mazzone. Lo storico allenatore è deceduto all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile a tutti gli amanti del calcio.

Il cordoglio del Napoli di De Laurentiis

Carlo Mazzone ha dedicato la sua vita al calcio, diventando una delle personalità più rispettate e amate nel settore. Il calcio italiano ha perso un galantuomo che ha sempre incarnato i valori più nobili dello sport: lealtà e impegno. Mazzone ha lasciato un segno indelebile in molte squadre per le quali ha lavorato. Tra queste, c’è anche il Napoli, squadra che ha avuto modo di allenare nel 1997. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del calcio e ha suscitato messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio e non solo. Al dolore della scomparsa improvvisa di Carlo Mazzone, si è unito anche il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, ha mostrato il suo profondo cordoglio per la famiglia Mazzone: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio”.

Carlo Mazzone non sarà ricordato solo per i successi calcistici, ma anche per la sua umanità, il suo carisma e la sua capacità di ispirare chiunque lo abbia incontrato nel corso degli anni. Il suo contributo al calcio italiano rimarrà indelebile. La scomparsa di Carlo Mazzone lascia un vuoto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. La sua eredità, tuttavia, vivrà attraverso le storie raccontate dai campi da calcio e attraverso il rispetto e l’amore che il mondo del calcio continuerà a tributargli.