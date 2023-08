Napoli, un azzurro è pronto a salutare: ecco dove andrà

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si appresta a dire addio ad un calciatore azzurro.

Non solo in entrata, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si mostra particolarmente attivo anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Il club azzurro è al lavoro per liberarsi dei cosiddetti esuberi, da tempo fuori dalle idee tecnico tattiche di società e allenatore. La compagine partenopea, in queste ore di mercato, dovrebbe definire la cessione di un giocatore, ai margini della rosa a disposizione di mister Rudi Garcia. Si tratta del centrocampista Diego Demme.

Dopo tre stagioni con indosso la maglia azzurra, il calciatore sembra essere pronto per fare ritorno in Germania. Con il probabile arrivo di Gabri Veiga e l’abbondanza di giocatori nel reparto di centrocampo, Demme potrebbe trovarsi nuovamente ai margini della rosa azzurra, così come già successo sotto la guida di mister Luciano Spalletti. Questa situazione ha spinto il Napoli a mettere il giocatore in lista di cessione, suscitando l’interesse di un club tedesco.

Demme ai saluti, ad un passo la cessione in Germania

Secondo quanto riferito dal quotidiano “Berliner Kurier”, l’Hertha Berlino sta attualmente esercitando una forte pressione sul centrocampista, con risultati positivi. Il club tedesco, attualmente impegnato nella Zweite Bundesliga, sembra aver convinto Diego Demme ad accettare la proposta. L’Herta Berlino si trova in una vera e propria emergenza a centrocampo, con cinque giocatori partiti in estate e pochi rinforzi giunti sul mercato. Questo ha reso Diego Demme il principale obiettivo per rafforzare il reparto, e sembra che tra il giocatore e il club tedesco ci sia già un accordo in vista del trasferimento. Il centrocampista tedesco, per motivi familiari, è desideroso di trasferirsi a Berlino e sarebbe anche disposto a rinunciare a gran parte del suo stipendio.

Tuttavia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra voler sfruttare la situazione per ottenere un vantaggio economico. Inizialmente, la società partenopea aveva chiesto 6 milioni di euro per cedere Demme, ma l’Herta Berlino è riuscito a far calare il prezzo del cartellino fino a meno di 1 milione di euro. Il richiamo del suo paese d’origine sembra essere diventato irresistibile per Diego Demme. L’Hertha Berlino sta dimostrando di credere fermamente nella capacità del giocatore tedesco. Questo passaggio potrebbe rappresentare una nuova sfida e un’opportunità importante per Diego Demme, consentendogli di dimostrare il suo valore nel calcio tedesco dopo non aver brillato in Italia con la maglia del Napoli.