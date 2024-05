Napoli, una rivale tifa per gli azzurri: c’entra il mercato

Il Napoli spera di chiudere nel migliore dei modi la propria stagione, piazzandosi in una posizione dignitosa. Anche un altro club spera nel buon piazzamento degli azzurri, ma a causa del mercato.

Con il pareggio rimediato nell’ultimo turno contro la Roma, il Napoli è stato agganciato all’ottavo posto in classifica dalla Fiorentina. Gli azzurri proveranno nelle ultime quattro partite a migliorare il proprio piazzamento in classifica, anche per chiudere in maniera dignitosa la stagione.

Oltre agli azzurri, anche un altro club di Serie A spera in un piazzamento migliore del Napoli. I motivi di questo auspicio sono riconducibili al mercato, visto che il Napoli dovrebbe versare dei soldi nelle casse di questo club.

Napoli, un club rivale tifa per gli azzurri: svelato il motivo

La stagione del Napoli è stata molto al di sotto delle aspettative che erano state prefissate ad inizio stagione. Gli azzurri erano reduci dal successo schiacciante sulle avversarie in campionato, che aveva portato alla conquista del terzo scudetto della storia del Napoli. Purtroppo però la stagione attuale ha portato solo delusioni.

L’auspicio degli azzurri è quella di chiudere la stagione nel migliore dei modi, ottenendo il massimo possibile nelle ultime quattro partite. Oltre al Napoli, spera nelle vittorie degli azzurri anche la Salernitana. Come riportato da Salernotoday, il club campano spera in un piazzamento tra quinto e sesto posto del Napoli a causa del calciomercato. Il motivo riguarderebbe il cartellino di Pasquale Mazzocchi, ceduto dalla Salernitana al Napoli nel corso del mercato invernale. Qualora gli azzurri centrassero il quinto o sesto posto in classifica, dovrebbero versare nelle casse della Salernitana un’ulteriore mezzo milione di euro per il cartellino di Mazzocchi.

Un bonus inserito al momento dell’acquisto che si sommerebbe ai quasi 3 milioni spesi dal Napoli per acquistare il terzino italiano. Nelle prossime uscite, sul Napoli ci sarà anche l’attenzione della Salernitana, che spera che gli azzurri centrino l’obiettivo per incassare altri milioni importanti. D’altro canto però, l’obiettivo da raggiungere è molto difficile. Il Napoli di Calzona dovrebbe vincere tutte e quattro le partite rimaste da disputare, e nonostante ciò potrebbe non bastare.

Inoltre difficilmente il Napoli riuscirà a vincere le prossime quattro partite, visto che il rendimento stagionale degli azzurri è stato molto incostante e deludente. La Salernitana spera però nell’exploit a sorpresa del Napoli in questo finale, in modo da poter beneficiare di altri soldi per ricostruire la squadra in vista della Serie B che i granata disputeranno nella prossima stagione.