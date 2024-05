Gasperini sul futuro: le parole sono un segnale al Napoli

La ricerca del prossimo allenatore per il Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis continua. Arrivano le dichiarazioni di Gasperini sul proprio futuro.

In casa Napoli si aspetta con ansia la scelta del prossimo allenatore, dopo che nel corso di questa stagione si son seduti ben tre tecnici sulla panchina azzurra. Da diversi mesi va ormai avanti il casting di Aurelio De Laurentiis, con diversi allenatori messi nel mirino.

Ogni giorno che passa, c’è un cambio nei pensieri del presidente azzurro, che attualmente è combattuto sulla scelta di alcuni tecnici. Tra questi c’è anche Gianpiero Gasperini, che oggi in conferenza stampa ha dato spazio anche ad alcune dichiarazioni sul proprio futuro.

Napoli, arrivano le parole di Gasperini sul futuro: cosa ha detto il tecnico dell’Atalanta

Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista della prossima gara di Serie A contro l’Udinese. Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis continua il suo lavoro incessante su vari fronti, tra cui anche quello sulla scelta del prossimo allenatore del Napoli. Sulla lista del presidente azzurro ci sono svariati tecnici, tra cui Antonio Conte, Stefano Pioli e Gianpiero Gasperini. Attualmente i tre allenatori italiani sono in vantaggio rispetto agli altri nomi di De Laurentiis, ma da questi il patron azzurro né dovrà scegliere uno.

Ogni giorno cambiamo le percentuali di questi tre allenatori, che continuano a scambiarsi il ruolo di favorito per la panchina del Napoli. Nella giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di Gianpiero Gasperini, che ha presentato la sfida tra Marsiglia e Atalanta in programma domani sera. Nel corso della conferenza, Gasperini ha speso anche qualche dichiarazione sul proprio futuro: “Le voci di mercato? Non è il caso di parlarne, siamo in una bella situazione”

L’allenatore della Dea non vuole distrazioni alla vigilia di un match così importante, ed ha quindi glissato sulle voci riguardanti al suo futuro. Gasperini però non ha smentito le voci con un no secco, ma ha rimandato il discorso alle prossime settimane, quando la stagione sarà terminata. Il tecnico dell’Atalanta sta seriamente riflettendo sul suo futuro, con il grande salto in un top club che potrebbe arrivare dopo svariate stagioni positive vissute a Bergamo. Nelle ultime settimane, Gianpiero Gasperini è finito nel mirino di De Laurentiis, che sarebbe attratto dal tecnico italiano per la sua filosofia di gioco. Attualmente però non è certo l’addio tra il Gasp e l’Atalanta, ma comunque il presidente azzurro continua a tenere d’occhio la situazione. Prosegue dunque la corsa a tre tra Conte, Pioli e Gasperini per la panchina del Napoli, con De Laurentiis chiamato alla scelta definitiva nelle prossime settimane.