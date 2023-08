Offerta in arrivo per il Napoli, interesse a sorpresa per Lozano

Futuro ancora incerto per Hirving Lozano. L’attaccante messicano potrebbe lasciare Napoli.

Il futuro di Hirving Lozano con il Napoli sembra essere in bilico. Dopo il ritiro estivo a Castel di Sangro, la squadra si prepara per l’inizio del campionato contro il Frosinone. Mentre i giocatori godono due giorni di riposo, la società resta concentrata sul mercato e sul destino dei calciatori azzurri con contratti in scadenza.

Nuova offerta in arrivo per Lozano, ci pensa il Siviglia

Tra gli azzurri in scadenza c’è Hirving Lozano, il cui contratto con il Napoli terminerà il 30 giugno 2024. Nonostante una buona stagione con la maglia azzurra, il futuro dell’attaccante messicano rimane incerto. Dopo le avance di club arabi e americani, emerge ora un possibile interesse da parte del Siviglia. Secondo fonti riportate da Canale 8, il Siviglia avrebbe messo nel mirino Hirving Lozano. Il club spagnolo sarebbe intenzionato a trattare con il Napoli per acquisire il giocatore, ma a condizioni vantaggiose.

A favorire un possibile decollo della trattativa è la fase di stallo che attualmente vivono il Napoli ed Hirving Lozano in merito alla questione rinnovo. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, sembra riluttante a prolungare il contratto di Lozano a cifre elevate. Attualmente, l’offerta del Napoli per il rinnovo contrattuale è al ribasso, creando un divario significativo tra le parti.

Inoltre, si è sollevata l’ipotesi che il nuovo allenatore, Rudi Garcia, non abbia un forte interesse nei confronti di Lozano. L’esterno offensivo messicano, arrivato al Napoli nel 2019 per 45 milioni di euro, sembra non aver completamente ripagato l’investimento sul campo. Questa situazione potrebbe spingere il Napoli a considerare seriamente l’opzione di cedere Lozano durante questa sessione di mercato.

Il Siviglia, approfittando della situazione di stallo contrattuale, potrebbe cercare di attirare il calciatore. Tuttavia, il Napoli dovrà decidere se investire in un nuovo esterno. In ogni caso, il futuro di Hirving Lozano al club partenopeo rimane un enigma da risolvere nelle prossime settimane.