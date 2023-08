“Contatti in corso per l’affare”: la notizia divide i tifosi, avete sentito?

Continua il pressing di un club di Serie A per un calciatore del Napoli.

La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis continua a vedersi pressata da un club di massima serie. Si tratta del Genoa, squadra neopromossa nel campionato di Serie A. Il club ligure non cenna ad arrestare il proprio interesse per un giocatore di proprietà della compagine partenopea.

Genoa pronto all’affondo, il Napoli prende tempo

Il Genoa non molla la presa nella trattativa per riportare Alessandro Zanoli in Liguria. Nonostante il Napoli abbia bloccato l’ala talentuosa, il club rossoblù continua a premere e sembra aver riaperto una trattativa che sembrava già chiusa. La permanenza in maglia azzurra di Alessandro Zanoli sembrava ormai una pratica archiviata. Il giovane terzino destro, nel corso del ritiro precampionato, ha conquistato la fiducia di mister Rudi Garcia per un posto da vice Di Lorenzo.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Genoa non si dà per vinto e sta lavorando duramente sul mercato per stringere presto un affare con il Napoli. La squadra ligure sta dimostrando determinazione, prendendosi il tempo necessario e facendo sapere al Napoli che è disposta ad aspettare ancora qualche giorno prima di considerare un altro obiettivo. La possibile cessione di Alessandro Zanoli starebbe dividendo la tifoseria azzurra. Una frangia di tifo gradirebbe la permanenza del giovane terzino come valido sostituto di Di Lorenzo, altri invece preferirebbero un nuovo innesto con maggiore esperienza e qualità.

Zanoli, dal canto suo, nutre il desiderio di tornare a Genova dopo la seconda parte di stagione trascorsa in prestito alla Sampdoria. Il promettente calciatore azzurro è in cerca di maggiore spazio e un ruolo di rilievo nel campionato di Serie A. L’eventuale prestito al Genoa, potrebbe permettere a Zanoli di acquisire maggior consapevolezza prima di fare nuovamente ritorno alle pendici del Vesuvio.

Nel frattempo, il Napoli sta valutando attentamente la situazione e sta ponderando una decisione definitiva. Nonostante l’interesse del Genoa rimanga concreto, la dirigenza sta esaminando anche altre alternative. Una delle opzioni prese in considerazione è Valeri della Cremonese, un altro talento che potrebbe essere un’ottima aggiunta alla rosa. Nonostante le incertezze e le scelte difficili che si profilano all’orizzonte, una cosa è chiara: il Genoa è determinato a rafforzare la propria squadra e sta mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per riportare Alessandro Zanoli in maglia rossoblù.