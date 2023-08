Coppa Italia, doppia notizia per De Laurentiis: una riguarda Caprile

Arriva una doppia notizia dai match di Coppa Italia per il presidente De Laurentiis e la sua famiglia.

In attesa dell’imminente inizio della stagione di Serie A, la nuova edizione della Coppa Italia si sta prendendo la scena in questo periodo estivo. Prima di fare spazio alla massima serie, il torneo nazionale sta dando spettacolo con i turni della fase ad eliminazione diretta.

Doppia notizia per Aurelio De Laurentiis

Dalla Coppa Italia è arrivata una doppia notizia per il presidente Aurelio De Laurentiis, dal sapore agrodolce. La prima riguarda il Bari, subito eliminato dal torneo nazionale. Il cammino in coppa per biancorossi si è concluso al secondo turno eliminatorio. La squadra pugliese, presidiata dal patron Luigi De Laurentiis, è caduta in casa contro il Parma. I crociati si sono imposti allo stadio San Nicola con un netto 0-3.

Tuttavia, la seconda notizia è positiva per il presidente Aurelio De Laurentiis, riguarda il portiere Elia Caprile. L’estremo difensore dell’Empoli, ma di proprietà del Napoli, quest’oggi si è messo in mostra nella gara di Coppa Italia disputata contro il Cittadella. L’ex portiere del Bari ha rubato la scena parando un rigore, intervento prodigioso che però non è bastato al club toscano. Infatti, la prestazione di buon livello del classe 2001 non è servita all’Empoli per approdare alla fase successiva della Coppa Italia. La compagine veneta si è imposta al Castellani con il punteggio di 2-1.