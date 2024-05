Bomba di mercato: “Lukaku al Napoli”, può accadere in un caso

In casa Napoli si lavora già alla prossima stagione. Il mercato del club azzurro potrebbe collegarsi con il futuro di Romelu Lukaku.

La stagione in corso è stata tutt’altro che positiva per il Napoli. Dopo lo Scudetto ottenuto nell’ultima annata, la squadra non è riuscita a ripetersi. Le difficoltà son state chiare fin dal primo momento, motivo per il quale si son succeduti ben tre allenatori diversi. A preoccupare Aurelio De Laurentiis, però, sono state anche le prestazioni dei calciatori. Quest’ultimi, troppo spesso hanno dimostrato di non essere nelle condizioni migliori, motivo per il quale i punti ottenuti in classifica sottolineano il ritardo della squadra. A causa dei motivi sopracitati, il presidente del club starebbe valutando una mini rivoluzione che andrebbe a “colpire” anche diversi big.

Tra i calciatori in uscita c’è ovviamente Victor Osimhen. Quest’ultimo è sempre più corteggiato dai top club europei, motivo per il quale è arrivato il rinnovo contrattuale con il Napoli che prevedeva l’inserimento di una clausola da ben 120 milioni di euro. Quindi, le società interessate al calciatore dovranno assecondare le richieste dei partenopei, garantendo alla società una grossa somma di denaro. Quest’ultima, dovrà poi essere reinvestita sul mercato per colmare il vuoto in attacco. A tal proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato diversi profili. Nelle ultime ore, però un club inglese starebbe valutando l’inserimento di una contropartita per abbassare le richieste dei partenopei.

Di Marzio: “Il PSG può puntare Osimhen. Si muove anche il Chelsea”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo “X” analizzando il futuro di Victor Osimhen. Di seguito le sue parole.

“Su Osimhen non solo può arrivare presto il PSG per aprire le trattative, ma ci sono stati i primi contatti con il Chelsea per capire la fattibilità di un’eventuale operazione da 80-90 milioni con contropartita formata da Lukaku e un giovane”.

Victor Osimhen lascerà il Napoli al termine della stagione. I campionati stanno volgendo al termine, motivo per il quale i top club europei preparano l’assalto al calciatore. In modo particolare, il Chelsea avrebbe preso le prime informazioni per quel che riguarda l’affare. Infatti, nelle ultime ore, Romelu Lukaku sarebbe stato offerto al club Campione d’Italia. L’attuale attaccante della Roma è di proprietà del club londinese, il quale però sarebbe pronto a trovargli una nuova sistemazione. A tal proposito, l’attaccante belga potrebbe vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.