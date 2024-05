Buongiorno, la super offerta non basta: il Napoli teme lo sgarbo

Il Napoli punta tutto su Buongiorno: la super offerta di Aurelio De Laurentiis non soddisfa Cairo, la situazione.

Ricostruire e ripartire sono gli imperativi che Aurelio De Laurentiis ha deciso di adottare: il Napoli deve tornare immediatamente competitivo. La deludente stagione che è in procinto di concludersi non ha di certo soddisfatto nessuno: calciatori, tifosi e proprietà. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha già delineato un piano futuro per ovviare ai problemi che hanno assalito il Napoli in questa stagione.

La retroguardia difensiva è quella da ritoccare maggiormente: l’arrivo di Natan in sostituzione di Kim Minjae non ha superato le aspettative, tutt’altro. Rrahmani non si è dimostrato all’altezza del ruolo che ricopre e Juan Jesus ha alternato interventi da leader ad errori clamorosi che sono valsi punti agli azzurri.

Per ripartire c’è bisogno di un profilo valido e già pronto mentalmente a caricarsi su di sè la pressione del popolo azzurro. Serve uno con le spalle larghe che possa realmente comprendere il cuore di Napoli: Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino, oltre ad essere un ottimo calciatore, ha dimostrato di avere grande sensibilità e rispetto per il proprio club: ieri a Superga il calciatore granata ha letto i nomi del Grande Torino nel giorno della commemorazione della tragedia di Superga avvenuta 75 anni fa.

Buongiorno verso Napoli? L’offerta non soddisfa le richieste di Cairo

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il patròn del Napoli avrebbe offerto una cifra intorno ai 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore granata. L’offerta è stata rispedita al mittente, poichè al di sotto delle richieste del presidente del Torino. Urbano Cairo valuta anche offerte dalla Premier League: tanti i club inglesi sul difensore italiano. Proprio dal campionato inglese, infatti, sarebbe arrivata un’offerta di 45 milioni di euro.

Nella corrente stagione ha disputato 27 gare e trovato la via del gol 3 volte, una proprio contro il Napoli nella casa granata. Su di lui ci sarebbe il forte interesse anche da parte del Milan che avrebbe la volontà di rivoluzionare il proprio pacchetto difensivo dati l’addio di Kjaer e la probabile cessione di almeno un altro centrale.

Buongiorno rimane il profilo più rassicurante e luminoso che gli azzurri vorrebbero assicurarsi: possibile una vera e propria asta per il calciatore, probabilmente prossimo alla convocazione ad Euro 2024 con l’Italia di Luciano Spalletti. Una vetrina che potrebbe scatenare un forte interesse su di lui da parte delle big europee.