Mercato Napoli, occhi sul giovane difensore: “Azzurri stregati”

Il Napoli è già orientato verso il futuro in ottica mercato: Manna ha gli occhi puntati sul giovane difensore.

Dopo la deludente stagione che gli azzurri stanno per volgere al termine, la società ha deciso di far fronte alle fragilità del club azzurro e cercare di ripararle nella maniera migliore possibile. Kim Min-jae non è stato sostituito a dovere ed il risultato è stato il seguente: 43 gol subìti in 34 partite di Serie A.

Numeri inconfrontabili con la difesa che ha agguantato lo scudetto dopo 33 anni: 28 reti incassate in 38 gare disputate. Una grande differenza che certifica l’errata gestione e dei vertici societari e dei vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli. Leo Ostigard è pronto a lasciare Napoli: nella passata stagione, con Spalletti, ha trovato troppo poco spazio mentre in questa si è fatto vedere di più ma senza mai lasciare seriamente il segno.

Natan non sembra essere ancora in grado di sostenere i ritmi di un top club in Serie A ed il suo destino sembra già scritto: cessione in prestito. Juan Jesus, invece, sembra difficile da piazzare in questo momento ed è sempre più probabile una sua permanenza da comprimario. Intanto il nuovo direttore sportivo Manna ha già deciso chi potrà essere il prossimo difensore del Napoli: arriva dal Brugge.

Il Napoli punta Spileers: le statistiche ed il suo cartellino

Jorne Spillers è un difensore belga, tesserato del Brugge. Il classe 2005 ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 5-10 milioni di euro. La sua struttura fisica sembra essere una garanzia: 1,88 m e tanta voglia di imporsi nel calcio che conta. Nella corrente annata calcistica ha disputato più di 40 gare lasciando il segno soltanto tramite un assist.

Il suo ruolo però è un altro e, di conseguenza, la priorità sarebbe quella di non subire gol. Un osservatore del Napoli lo ha visto giocare recentemente nella semifinale di Conference League contro la Fiorentina, all’Artemio Franchi. Un’esperienza sicuramente formativa che potrà prepararlo al meglio per i nuovi e più importanti palcoscenici.

Sul taccuino di Manna, Spileers ricopre un buon ruolo e, secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, il calciatore belga potrebbe seriamente diventare un vero e proprio obiettivo per la retroguardia azzurra. Intanto si attende il prossimo allenatore che dovrà discutere con il direttore sportivo riguardo all’effettivo avvio della trattativa.