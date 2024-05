Napoli-Pioli: può saltare tutto, i motivi

Stefano Pioli al Napoli non è così scontato: spunta un problema che può rimescolare nuovamente le carte in tavola.

L’allenatore del Milan non è ancora poi così sicuro di lasciare il club rossonero a seguito di un problema che finora era stato sottovalutato. Nonostante sembri essere il profilo più indicato e molto apprezzato da De Laurentiis, la trattativa che potrebbe portarlo sotto l’ombra del Vesuvio sembra complicarsi. Dal 2020 in rossonero, Pioli ha conquistato uno Scudetto nel 2022 e riportato il Diavolo in Champions League dopo anni bui.

Nella stagione 2022/23 è riuscito a battere gli azzurri nei quarti di finale di Champions League e si è arreso soltanto in semifinale contro l’Inter. Quest’anno, invece, non ha brillato in campionato e soprattutto in Europa: uscito dai gironi di Champions League e sconfitto ai quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Stefano Pioli, insieme a Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte, è però il nome più gettonato per la panchina del Napoli. Dopo i fallimenti di questa stagione, gli azzurri vogliono affidarsi ad un allenatore che possa condurre la squadra ad assumere un atteggiamento più competitivo e volenteroso di scrivere nuove pagine di storia. I primi intoppi hanno però cominciato a circolare.

Si complica la pista Pioli, spunta un ostacolo

Stefano Pioli è legato al Milan fino al 30 giugno 2025, ma la società rossonera avrebbe preso in considerazione l’opzione di iniziare un nuovo percorso con un altro allenatore. Il ciclo Pioli sembra essere ai titoli di coda e la dirigenza milanista sarebbe ben lieta di puntare su un profilo che possa motivare nuovamente i calciatori del Milan.

Il contratto di Pioli, però, potrebbe essere un vero e proprio ostacolo per la società di De Laurentiis secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Non dovessero concordare sulla buonuscita Pioli e società rossonera, l’ex allenatore della Fiorentina potrebbe accontentarsi di prendersi un anno sabbatico e percepire lo stipendio da allenatore esonerato.

Una vero problema che potrebbe seriamente gravare sulla decisione di De Laurentiis nello scegliere il nuovo allenatore del Napoli. Conte e Gasperini rimangono tra i profili più apprezzati, ma sono i più difficili. Il primo a causa di ambizioni del club e costruzione della rosa, il secondo ancora concentrato sul percorso della sua Atalanta in Coppa Italia ed in Europa League.

Vincenzo Italiano, invece, potrebbe ritornare di moda soltanto al termine della stagione, dopo l’esito della Conference League. L’ex Spezia si troverebbe anche in orbita Bologna, che lo valuta seriamente qualora Thiago Motta dovesse abbandonare la panchina.