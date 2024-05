Mercato Napoli, saluta anche Raspadori? La decisione di De Laurentiis

Si avvicina il periodo di calciomercato del Napoli: De Laurentiis ha preso una decisione su Giacomo Raspadori.

Le valutazioni di mercato da parte del Napoli sono necessarie per l’allestimento di una squadra che possa risultare essere immediatamente valida e competitiva in Serie A. L’obiettivo principale per la prossima stagione sarà quello di tornare in Champions League. La massima competizione europea è una vetrina fondamentale per il calcio partenopeo, pronto a progredire e a compiere nuove esperienze.

Gli azzurri non sperimenteranno la nuova edizione della Champions League da protagonisti e l’Europa League oltre alla Conference League sembrano essere molto lontane. Il destino azzurro sembra essere sempre più distante dalle competizioni europee. Il Napoli, intanto, sta prendendo delle decisioni interne per migliorare il club.

Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo, andrà a colloquio con De Laurentiis per cercare di stipulare un progetto capace di rilanciare immediatamente gli azzurri. Victor Osimhen lascerà Napoli a seguito del pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro mentre Piotr Zielinski andrà via a parametro zero. Il primo si accaserà probabilmente al Paris Saint-Germain o a Londra, sponda Chelsea, il secondo all’Inter.

Il Napoli ha deciso il futuro di Giacomo Raspadori, la situazione

Giacomo Raspadori andrà sicuramente in Germania a disputare il prossimo europeo: questa competizione potrebbe essere una vetrina di spessore per mettersi in mostra. Diversi club sono interessati a lui ma la volontà di De Laurentiis, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di tenerlo sotto l’ombra del Vesuvio. Arrivato nell’estate 2022 per prendere il posto di Dries Mertens, l’ex Sassuolo si è sempre distinto per la sua serietà e qualità mostrata in campo.

La professionalità del numero 81 gli ha permesso di conquistarsi anche un posto solido in nazionale, con cui ha vinto Euro 2020 sotto la gestione Mancini. Il calciatore nella passata stagione è tornato sempre utile nei momenti in cui Osimhen era infortunato o indisponibile. Nell’attuale annata calcistica, ha iniziato molto bene per poi spegnersi man mano sotto le panchine prima di Garcia e Mazzarri e poi di Calzona.

Con la maglia azzurra ha disputato 77 gare con 12 gol e 8 assist all’attivo: a dimostrazione che è un calciatore funzionale e disposto a giocare più di squadra piuttosto che ricoprire un ruolo da solista. In questa Serie A è riuscito a siglare 5 gol e 3 assist oltre alla marcatura in Champions League contro l’Union Berlino. La sua attuale valutazione di mercato è di 28 milioni di euro.