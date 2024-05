Verso Udinese-Napoli, emergenza azzurra: le assenze dal match

Tante assenze in casa Napoli in vista del match contro l’Udinese: sei potrebbero essere i calciatori a non prendere parte alla trasferta.

Gli azzurri preparano la trasferta di Udine, valevole per la 35esima giornata di Serie A, con tante incertezze e poche sicurezze. La partita al Bluenergy Stadium rievoca ricordi bellissimi sotto l’ombra del Vesuvio, poichè è lo stadio in cui i partenopei hanno vinto aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia.

Dopo un anno esatto ecco di nuovo lo scontro tra le due compagini, le cui motivazioni sono completamente diverse rispetto a quello precedente: i padroni di casa avevano già raggiunto un salvezza tranquilla mentre ad oggi la situazione è molto critica e l’Udinese ricopre una posizione che lo condannerebbe alla Serie B, il Napoli invece a dispetto della stagione 2022/23 in cui si domandava soltanto quando festeggiare, spera di concludere il prima possibile un’annata calcistica che non sembra portare a nulla.

Con ogni probabilità il Napoli è destinato a rimanere fuori dalle competizioni europee e a certificare questa probabile sentenza è la stessa infermeria: contro i bianconeri il numero degli indisponibili potrebbe addirittura salire a sei.

Udinese-Napoli: svelati i nomi dei sei probabili indisponibili

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, a prendere parte alla trasferta di Udine saranno davvero in pochi: a rimanere fuori, su tutti, sarà Khvicha Kvaratskhelia. L’ala georgiana ha contratto un’infortunio alla coscia sinistra che con ogni probabilità lo costringerà a rimanere fuori. Forzare è inutile dato che lo aspetta, la prossima estate, uno storico europeo da disputare con la sua Nazionale. Piotr Zielinski deve fare ancora i conti con una lesione al polpaccio sinistro che potrebbe tormentarlo fino alla partita dell’ultima giornata contro il Lecce, quando lascerà il capoluogo campano.

Tanti i dubbi in attacco per Francesco Calzona: anche sulla destra ci sono alcuni non al 100%. Matteo Politano e Giacomo Raspadori non sono al meglio: il primo ha svolto lavoro personalizzato e nella giornata di oggi verrà valutato, il secondo non è in forma atleticamente. In difesa lavoro personalizzato anche per Juan Jesus. Pierluigi Gollini ha svolto metà lavoro con la squadra e metà personalizzato.

Una vera e propria emergenza che dimostra anche un po’ di sfortuna che ha inseguito il Napoli nel corso dell’intera stagione, in ogni competizione ed in ogni momento cruciale che avrebbe potuto cambiare la storia di un percorso calcistico annuale completamente da dimenticare.