Futuro Osimhen, la mossa dall’Arabia cambia tutto: da non credere

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Victor Osimhen, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive.

Il nigeriano è diviso tra il rinnovo e l’offerta dell’Al Hilal, arrivato a spingersi sino ai 40 milioni a stagione per il nigeriano.

Una proposta che non ha scosso particolarmente Aurelio De Laurentiis, che almeno per il momento non pare intenzionato a cedere il nigeriano, a meno che non arrivi una offerta totalmente fuori mercato.

Secondo le indiscrezioni riportate da più esperti e portali, infatti, il patron del Napoli avrebbe rifiutato l’assalto del fondo saudita, convinto di poter chiudere per una cifra vicina tra i 120 e i 140 milioni.

L’obiettivo di ADL, qualora fosse “costretto” a vendere, resta quello del “duecentino”, a cui ha fatto riferimento nelle scorse settimane, una cifra che per il momento ha stoppato anche l’assalto arabo.

Dalla Francia un aiuto al Napoli?

Secondo quanto riportato dai colleghi di AS, uno dei massimi quotidiani sportivi spagnoli, però, proprio dalla Francia potrebbe essere arrivato un “aiuto” al Napoli, o meglio una manovra che potrebbe permettere ai partenopei di definire la permanenza di Osimhen.

Nei giorni scorsi, Neymar Jr, stella brasiliana e craque mondiale, ha manifestato il suo scontento in merito alla situazione vissuta in casa PSG, comunicando alla proprietà l’intenzione di cambiare aria.

Sull’ex Barcellona, come normale che sia, si sono fiondati parecchi top club, soprattutto dalla ricca Premier League, nonostante ciò, l’esoso ingaggio di Neymar ha rappresentato per chiunque motivi di serie valutazioni.

Nonostante il talento indiscutibile del giocatore, si parla pur sempre di un over 30, motivo per cui, investire determinate cifre, equivarrebbe ad un’operazione meramente tecnica e non futuribile sotto l’aspetto economico.

Gli unici in grado di accontentare le richieste dei campioni di Francia disinteressandosi totalmente dell’aspetto sopracitato, sono stati i soliti club sauditi, che hanno iniziato a sondare il terreno, facendo pervenire la prima proposta monstre al classe ’92.

As ha riferito di una proposta da ben 80 milioni a stagione, una cifra esorbitante, che avrebbe iniziato a far vacillare il brasiliano, nonostante l’idea iniziale di restare in Europa per prepararsi al meglio al mondiale 2026.

D’altro canto, persisterebbe la necessità di accontentare il PSG, forte di un contratto sino al 2027 con l’ex Santos: i transalpini attualmente non hanno alcuna limitazione relativa al fair-play finanziario, ma dalla prossima stagione, con l’avvento della nuova stagione, potrebbe essere necessario.

L’idea sarebbe quella di incassare una cifra che si aggiri intorno ai 150 milioni, con la possibilità di imbastire una trattativa che resta particolarmente delicata, anche su un prestito, con l’unico vincolo relativo all’obbligo di riscatto.

Il Napoli, resta spettatore interessato di tali vicende, convinto che la chiusura di queste operazioni possa rappresentare un assist per la permanenza di Osimhen.

Ricordiamo che anche lo stesso PSG, dopo aver ufficializzato Ramos dal Benfica e prossimo a definire gli acquisti di Dembelé dal Barcellona e Kolo Muani dal Francoforte, sembrerebbe essersi chiamato fuori dalla corsa al nigeriano.

Insomma dirigenza e piazza sono in trepidante attesa, con le prossime due settimane, che potrebbero finalmente porre la parola fine sulla trattativa di rinnovo più lunga dell’era De Laurentiis.