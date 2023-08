Cessione pronta per l’azzurro, il calciatore resterà in Serie A

Il Napoli, ancora fermo per quanto riguarda gli acquisti, continua invece a muoversi in ambito rinnovi e sul mercato in uscita. Un azzurro, infatti, è pronto a lasciare il club partenopeo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara a vivere una nuova stagione di Serie A da campione d’Italia. L’entusiasmo maturato nei confronti della società e dei giocatori da parte dei tifosi permane per lo più anche in attesa dei primi acquisti. Il club, infatti, in questa prima fase della finestra estiva di calciomercato, si è concentrato maggiormente sui rinnovi e sull’assicurarsi quindi le prestazioni di giocatori chiave e protagonisti dello scudetto anche per la prossima stagione.

Ancora nessun movimento, invece, per quanto riguarda le operazioni di mercato in entrata, oltre il ritorno di Pierluigi Gollini. Il Napoli è alla ricerca soprattutto di un difensore centrale, che possa sostituire il coreano Kim Min-Jae, volato al servizio del Bayern Monaco. La lista di nominativi al vaglio è lunga e la società sta valutando il profilo più giusto.

Il mercato in uscita del Napoli

Per quanto riguarda il mercato in uscita, però, il Napoli in queste prime settimane sta definendo i prestiti per i calciatori più giovani o gli esuberi in rosa, avendo atteso ovviamente le valutazioni di mister Rudi Garcia. A restare, con molta probabilità, sarà Piotr Zielinski, di cui ad inizio mercato si supponeva la partenza: il calciatore ha dimostrato il proprio legame con la città decidendo di ridursi lo stipendio e rifiutando offerte superiori ricevute da altri club.

Discorso differente invece per gli azzurri più giovani, come Giuseppe Ambrosino, pronto ad una nuova esperienza al Catanzaro, neo promosso in Serie B, o anche Antonio Vergara, attualmente in prestito alla Reggiana. Un altro calciatore del Napoli si prepara ora a lasciare il club partenopeo.

Cessione di un azzurro, resta in Serie A

Si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista classe ’98 del Napoli, che lascerà il club azzurro per un’altra società di Serie A. A rivelarlo è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite i suoi canali social. Secondo quanto riportato, il calciatore passerà al Verona in prestito e la trattativa sembra ormai essere allo stadio finale. I termini personali, infatti, sono già stati concordati e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in tempi brevi.

Il centrocampista italiano di origini nigeriane si prepara quindi a vivere la sua prima stagione in Serie A, dopo l’esperienza dello scorso anno al Bari. 27 presenze ed 8 reti per lui nella passata stagione in Serie B ed ora una chance importante per il suo futuro con la maglia del Verona.