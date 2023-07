Napoli, spunta un vecchio pallino per la difesa: ecco chi è

Nella continua ricerca di rafforzare la difesa e rimpiazzare Kim Min-jae, la squadra di Rudi Garcia sta valutando diversi profili, ma alcuni giocatori sembrano essere in pole position.

Tra questi, secondo quanto riferito da Nice-Matin, ci sarebbe un vecchio pallino del Napoli , che ha attirato l’attenzione di vari club internazionali grazie alla sua eccellente stagione al Nizza. Il calciomercato può portare numerose sorprese agli azzurri e il primo nome da chiudere è sicuramente il sostituto del difensore centrale sudcoreano che è partito.

Napoli alla ricerca del sostituito di Kim, si guarda in Francia

Il Napoli, guidato da De Laurentiis, ha mostrato interesse per il giovane difensore, ma dovrà affrontare la competizione di club come Newcastle, West Ham e Aston Villa. Inoltre, in Francia, si è parlato anche di un possibile interesse del Paris Saint-Germain per Todibo.

L’ex Barcellona piace da tempo alla compagine partenopea, già da qualche anno, e già prima dell’acquisto di Kim dal Fenerbahçe. Ora, con l’incasso ricavato dalla cessione del classe ’96 al Bayern Monaco si può tornare prepotentemente sul centrale francese.

Nonostante le voci sulle sue potenziali destinazioni, il giocatore sembra essere risoluto nel non forzare la mano al Nizza per richiedere una cessione, dimostrando professionalità e rispetto per il club in cui ha giocato nella scorsa stagione. Anche il PSG sta valutando il suo innesto, visto il nuovo corso iniziato da Luis Enrique che ha chiesto nomi di primo livello ma non per forza super star.

Il Napoli dovrà quindi agire prontamente e fare un’offerta convincente per assicurarsi le prestazioni di Todibo, se vuole aggiungere una solida opzione difensiva al suo roster. La lotta per il talentuoso giocatore si preannuncia avvincente, ma solo il tempo dirà quale squadra avrà la fortuna di accaparrarsi il promettente difensore.

I prossimi giorni potrebbero essere importanti per imbastire una trattativa e tornare sulle tracce del calciatore francese in maniera ufficiale. Tanto può fare anche Rudi Garcia che lo conosce benissimo e sa che le sue qualità potrebbero essere utili al Napoli per tenere alto il valore della rosa. Non è da escludere un contatto diretto tra il nuovo allenatore azzurro e il difensore transalpino. Il Nizza non lo cede facilmente e chiede non meno di 30 milioni per accettare il suo addio, anche se ha il contratto in scadenza nel 2027. A giorni si sbloccheranno le trattative del Napoli, con De Laurentiis pronto al primo annuncio da un giorno all’altro.