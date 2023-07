Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è deciso a potenziare il reparto difensivo e sta valutando diverse opzioni sul mercato.

La dirigenza partenopea ha individuato Kostantinos Mavropanos, difensore greco di proprietà dello Stoccarda, come un possibile sostituto di Kim. Tuttavia, Mavropanos non sarebbe l’unica pista che il club azzurro starebbe seguendo con particolare interesse. La cifra che chiede lo Stoccarda per liberare il giocatore, non convince la società partenopea. Infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe virando su nuovi nomi.

Nome nuovo per la difesa, De Laurentiis guarda in casa del West Ham

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione di Mavropanos da parte del club tedesco si aggira sui 22 milioni di euro, rappresentando un ostacolo finanziario per la squadra del presidente De Laurentiis. Di conseguenza, il Napoli sta considerando alternative valide, tra cui spicca il nome di Nayef Aguerd, attualmente in forza al West Ham.

Nella precedente stagione, Nayef Aguerd ha ricoperto un ruolo da vero protagonista con gli Hammers. Il difensore marocchino classe 1996 ha collezionato 30 presenze e 2 gol, contribuendo anche alla vittoria della Conference League.

Le trattative sono ancora in corso, e il Napoli si dimostra vigile sul mercato, determinato a trovare la soluzione migliore per rafforzare la difesa e affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Gli appassionati azzurri attendono con trepidazione l’evolversi della situazione, in attesa di scoprire il nuovo difensore che sbarcherà all’ombra del Vesuvio.