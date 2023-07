Il Napoli ha dovuto rinunciare a un obiettivo nella sessione di calciomercato in corso. La ricerca di un vice per Giovanni Di Lorenzo ha visto il club partenopeo concentrarsi su un terzino destro in particolare.

La società azzurra, in questa finestra di mercato, aveva concentrato la propria attenzione su un esperto calciatore del campionato di Serie A, di proprietà dell’Hellas Verona.

Obiettivo sfumato, salgono le quotazioni di Zanoli

Tuttavia, secondo il Corriere della Sera, sembra che Marco Davide Faraoni abbia deciso di restare fedele ai colori dell’Hellas Verona e di declinare le offerte del Napoli. Il terzino destro, che riveste anche il ruolo di capitano della squadra scaligera, ha manifestato la sua volontà di finire la carriera proprio a Verona.

Lo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi, giorni fa ha svelato la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss, affermando che non c’è mai stata una trattativa con il Napoli e che non ha mai parlato con il club partenopeo.

Con questa scelta di Faraoni di rimanere a Verona, il Napoli dovrà ora concentrarsi su altre opzioni per colmare la posizione vacante di vice Di Lorenzo. La squadra guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis cercherà di individuare un nuovo giocatore adatto al ruolo, sperando di trovare la giusta soluzione prima della chiusura del calciomercato.

Anche se la soluzione, potrebbe essere già dentro casa e si chiama Alessandro Zanoli. Il giovane terzino azzurro ha impressionato Rudi Garcia nel ritiro a Dimaro. Per questo, il tecnico francese si è preso del tempo prima di decidere sul futuro del promettente calciatore.

Con la pista Faraoni sfumata definitivamente, il Napoli potrebbe anche pensare di affidare ad Alessandro Zanoli il ruolo di vice Di Lorenzo. Mister Garcia si è preso del tempo ulteriore per visionare il giocatore classe 2000, reduce dal prestito con la Sampdoria. Alla finestra, ad osservare in modo interessato, resta il Genoa. Il club ligure, neopromosso in Serie A, è fortemente interessato ad Alessandro Zanoli. Sul giovane restano anche Sporting Lisbona e Udinese.