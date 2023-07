Napoli-Spal, infortunio anche per un titolarissimo azzurro: giallo sulle sue condizioni

Il Napoli ha pareggiato in amichevole per 0-0 contro la Spal ma è allarme per le condizioni fisiche di alcuni sui giocatori.

L’amichevole fra Napoli e Spal è terminata sul risultato di 1-1. Gli azzurri hanno spesso mancato di precisione in fase offensiva nonostante le numerose occasioni e nemmeno l’ingresso di stelle come Kvartskhelia ed Osimhen è riuscito a migliorare la situazione. Si tratta, d’altronde, solo della seconda uscita stagionale.

Soprattutto, però, si tratta solo della seconda occasione per gli azzurri di assimilare in gara i concetti del nuovo allenatore Rudi Garcia. Il tecnico francese ha il difficile compito di non far rimpiangere il tecnico che ha riportato a Napoli lo Scudetto, l’indimenticabile Luciano Spalletti. Avrà però ancora molto tempo per poter lavorare e far entrare meglio i giocatori nei suoi nuovi meccanismi di gioco.

Due infortuni nel Napoli: condizioni da chiarire

L’amichevole di oggi ha anche portato però un po’ di preoccupazione per alcuni infortuni. In primis, quello di Mario Rui: il portoghese è uscito nel primo tempo e la società ha chiarito con un comunicato la natura del suo problema: si è trattata infatti di un risentimento alla coscia destra, da valutare meglio nei prossimi giorni.

Destano preoccupazione però anche le condizioni di Stanislav Lobotka: lo slovacco è uscito all’88’ per fare spazio a Coli Saco e le tempistiche del cambio lasciano presagire che anche lui abbia accusato un problema fisico. Non è però chiaro cosa di preciso abbia costretto il centrocampista a fermarsi: dovrebbe trattarsi solo di un problema muscolare ma, al momento, non sembrano esserci certezze al riguardo. Si aspettano comunicazioni del club per chiarire il mistero.