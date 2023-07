Infortunio nel Napoli: esce dal campo dopo mezz’ora, tifosi preoccupati

Il giocatore del Napoli è costretto ad abbandonare il campo dopo mezz’ora a causa di un infortunio nel corso dell’amichevole contro la Spal.

Il Napoli è in campo in questo momento per l’amichevole contro la Spal, seconda amichevole di questo ritiro azzurro a Dimaro e seconda uscita per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri puntano a mettere minuti nelle gambe in queste prime amichevoli estive, ma anche a incominciare ad assimilare il calcio del nuovo allenatore, arrivato con il difficile compito di sostituire l’indimenticato Luciano Spalletti.

Fin qui, un primo tempo abbastanza scialbo quello degli azzurri, in una partita che però, chiaramente, dice ancora troppo poco riguardo alle possibilità future di questo nuovo corso napoletano. Dopo lo Scudetto dello scorso anno, non sarà mai facile mantenere le aspettative.

Infortunio in amichevole per l’azzurro

La gara contro la Spal ha regalato quindi fin qui ben poche emozioni dal punto di vista dei gol, ma l’affetto nei confronti dei campioni d’Italia rimane sempre altissimo. Purtroppo, il pubblico presente a Dimaro ha anche dovuto assistere ad un problema fisico patito da un amatissimo azzurro.

Si è infatti fermato Mario Rui. Il portoghese si è toccato l’adduttore, invitando l’arbitro a fermare il gioco. In un momento iniziale, non si è pensato ad un problema fisico ma, dopo qualche minuto, il terzino azzurro è uscito dal campo lasciando il posto ad Olivera. Saranno a questo punto da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni di ritiro.