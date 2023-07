Doccia fredda per il Napoli, l’obiettivo per la difesa si allontana: il motivo

Prosegue la ricerca del sostituto di Minjae Kim, un compito non semplice, per cui il Napoli si sta prendendo il proprio tempo.

Tanti i nomi accostati ai campioni d’Italia in carica, alla ricerca di un centrale che sappia rispondere alle necessità dichiarate dal neo tecnico Rudi Garcia, che in conferenza stampa si era così espresso in merito:

“Un difensore che sappia giocare con la difesa alta, ma quando necessario abbassarsi a difendere il risultato”.

La pista francese

In Ligue 1, campionato in grado di sfornare con regolarità giovani talenti, tra cui proprio l’uomo simbolo del Napoli, Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis e il suo scouting avrebbero adocchiato il possibile futuro centrale azzurro.

Si tratta di Kevin Danso, difensore austriaco ed una delle rivelazioni del Lens, compagine che ha dato filo da torcere al PSG piazzandosi seconda in campionato.

Trattativa resa però complicata dalle esose richieste del club giallorosso: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’intenzione sarebbe quella di non smantellare la squadra in vista della Champions, motivo per cui, a meno di offerte irrinunciabili, non verrà venduto nessuno.

Il portale non a caso parla della necessità di un’offerta monstre per aggiudicarsi Danso, che verrebbe ceduto solamente per una cifra tra i 45 e i 50 milioni, troppi per il Napoli, che non vorrebbe reinvestire la totalità dei milioni incassati per la cessione di Kim.

Insomma, strada in salita per De Laurentiis.