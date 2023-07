Napoli, a centrocampo Rudi Garcia punta su una sua vecchia conoscenza

Tra i tanti nomi che il Napoli sta valutando per trovare un sostituto a centrocampo di Ndombele spunta anche una vecchia conoscenza del tecnico azzurro.

Il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato e sta studiando una vasta gamma di possibili soluzioni come acquisto di un nuovo centrocampista. Come ha affermato il neo direttore sportivo Mauro Meluso durante la conferenza stampa di presentazione, l’obiettivo del club in questo mercato sarà sostituire Kim Min Jae e Tanguy Ndombele. La scelta del giocatore da acquistare in mediana sarà molto importante e il Napoli non vuole sbagliarla. Nelle ultime ore è inoltre emersa una pista che porta ad una vecchia conoscenza del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia.

Rudi Garcia può riabbracciare Tousart: il Napoli mette gli occhi su di lui

Nella lista obiettivi del Napoli, secondo quanto riportato dai colleghi francesi de L’Equipe è entrato anche il centrocampista Lucas Tousart. La società di Aurelio De Laurentiis segue da vicino questa mezzala classe 1997 che potrebbe riabbracciare proprio il suo vecchio allenatore Rudi Garcia, col quale ha condiviso l’esperienza nel Lione. Se il nuovo allenatore azzurro dovesse convalidare questa opzione per il suo centrocampo significherebbe che lo valuta un giocatore utile al suo progetto e funzionale al tipo di calcio che avrà in mente. Tousart oggi è di proprietà dei tedeschi dell’Hertha Berlino, club che però è retrocesso in seconda divisione chiudendo in ultima posizione la scorsa Bundesliga e col quale Tousart ha un contratto valido fino al 2025.

Con la società della capitale tedesca erano in corso anche dei discorsi per un eventuale trasferimento di Diego Demme in Germania. Il regista italo-tedesco infatti ha giocato pochissimo la scorsa stagione e potrebbe quindi tornare a giocare nel campionato tedesco. In questo caso il Napoli potrebbe tentare di imbastire l’affare su uno scambio che possa essere utile a tutte le parti in gioco anche se la lista di obiettivi per la mediana azzurra è più folta che mai.