LIVE – Meluso si presenta ai tifosi: prima conferenza stampa del nuovo DS del Napoli

Tempo di presentazioni anche per Mauro Meluso in casa Napoli, con i supporter partenopei che hanno potuto godere delle prime parole in azzurro del nuovo direttore sportivo. Annunciato da meno di una settimana dal presidente Aurelio De Laurentiis, il nuovo Ds è stato ufficialmente accolto dai tanti giornalisti presenti in sala stampa a Dimaro. Tante le domande a cui il direttor Meluso è stato sottoposto, inerenti ovviamente al mercato nonché alle ambizioni dell’ex Spezia in terra partenopea.

Sono state due giornate intense nella sala conferenze di Dimaro-Folgarida, passata dall’accogliere in 24 ore sia Rudi Garcia che il nuovo Ds azzurro Mauro Meluso. Protagonista indiscusso di quest’oggi, il neo direttore si è presentato ufficialmente alla stampa ed ai tifosi, suonando la carica per quella che sarà la sua avventura al Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“Le mie sensazioni sono indubbiamente positive. Sono stato ingaggiato da una grande società, Campione d’Italia tra l’altro, e dunque le responsabilità crescono. Io però ho affrontato il calcio in tutte le categorie sia da calciatore che da direttore, e credo che il calcio sia uguale ad ogni latitudine. Cambiano ovviamente i numeri, i seguaci, le responsabilità, ma questo deve essere un motivo di orgoglio e non di paura”.

“Ringrazio il presidente De Laurentiis ed i direttori Micheli e Chiavelli per avermi dato fiducia. Sono stato chiamato d’improvviso ma non è stato il primo approccio con Aurelio, come ricordato dal famoso aneddoto in cui De Laurentiis venne a congratularsi con me e Vincenzo Italiano dopo la vittoria dello Spezia al Maradona. L’altro giorno il presidente mi chiamò per incontrarci e dopo un incontro durato davvero poco siamo riusciti ad accordarci. C’è stato subito feeling.

“Per quanto riguarda Osimhen, io sono appena arrivato. Quello che so oggi è che riuscendo a trattenere un calciatore del genere faremo un gran colpo. Osimhen è un calciatore che in Serie A fa la differenza come pochi, ma come ho già detto sono dentro da poco. Lavoreremo anche su questo caso con il presidente, il direttore Micheli e l’amministratore Chiaveli”.