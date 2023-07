De Laurentiis firma autografi a Dimaro: guardate la reazione quando vede una maglia non originale (VIDEO)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, mentre stava firmando alcune maglie e un paio di palloni ai tifosi azzurri a Dimaro, nota una divisa non ufficiale.

Il ritiro del Napoli a Dimaro è ufficialmente iniziato: moltissimi tifosi sono accorsi in Trentino-Alto Adige per assistere alla preparazione dei Campioni d’Italia. In Val di sole è presente anche il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis che, come sempre, ha deciso di stare vicino alla squadra. I primi giorni di lavoro per il gruppo con il nuovo allenatore Rudi Garcia stanno procedendo (qui la diretta degli allenamenti svolti nella giornata odierna) e i tifosi sono molti contenti di poter rimanere a contatto così vicino con i loro beniamini.

De Laurentiis firma autografi ma poi nota una maglia “pezzottata”: ecco la sua reazione

Al termine dell’allenamento di questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è fermato nei pressi della tribuna dove erano presenti centinaia di tifosi azzurri. Il patron è stato accolto con applausi e cori di sostegno da parte delle persone presenti a Dimaro. Per ricambiare l’affetto il numero uno del club ha deciso di rendersi disponibile per autografi e foto da concedere ai tifosi.

Mentre De Laurentiis stava firmando divise e palloni ai presenti, ecco che ha notato una maglietta non originale e ha esclamato: “Questa è pezzottata…”. A quel punto l’ha restituita al tifoso e ha scelto di non firmarla tra le risate di tutti gli altri sostenitori del Napoli nei paraggi che si sono accorti di questa scenetta.

Non è la prima volta che De Laurentiis porta avanti le sue battaglie contro i gadget non ufficiali della sua squadra e, per sfortuna del malcapitato tifoso, ha deciso di non firmare una maglia “pezzottata” come l’ha definita lui stesso.