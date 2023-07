Primo allenamento per il Napoli a Dimaro: i tifosi acclamano gli azzurri, presente anche Meluso

Prima sgambata per gli azzurri al campo di Carciato: i campioni d’Italia pronti ad inaugurare il ritiro della stagione 2023/24.

La redazione di SpazioNapoli, come di consueto presente in Trentino, ha raccolto le prime immagini e video in quel di Dimaro-Folgarida.

La diretta LIVE

C’è tanta curiosità da parte dei tifosi partenopei giunti in ritiro: i napoletani fremono dalla voglia di vedere i propri beniamini e conoscere le metodologie di lavoro targate Rudi Garcia, che avrà l’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti, diventato a tutti gli effetti leggenda sotto l’ombra del Vesuvio.

Presente anche il patron Aurelio De Laurentiis, osannato dai tifosi presenti, che hanno accompagnato la prima sgambata dei calciatori attraverso una moltitudine di cori d’incitamento, il clima insomma è già caldo.

