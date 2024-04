“Perché il cambio Ostigard-Traoré?”: Calzona spiega tutto in diretta

Pomeriggio amaro per il Napoli che pareggia contro la Roma: le parole di Calzona nel post partita.

Nulla da fare per il Napoli contro la Roma. Gli azzurri escono con un solo punto in casa contro la Roma di Daniele De Rossi. Accade tutto nel secondo tempo con la Roma che passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Dybala. Immediata la reazione del Napoli che con Mathias Olivera e una deviazione fortuita che ha beffato Svilar. Gli azzurri passano di nuovo in vantaggio con Osimhen, ma nel finale Abraham la pareggia.

Con il pareggio maturato oggi a Fuorigrotta il Napoli dice addio definitivamente al sogno Champions League. La prestazione degli uomini di Calzona, però, è stata positiva rispetto alle ultime uscite. Gli azzurri, però, pagano le tante occasioni sprecate in entrambe le frazioni di gioco.

Napoli-Roma, le parole di Calzona nel post partita

Francesco Calzona nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri, ma ha spiegato anche che ci sono stati degli errori difensivi che hanno complicato la partita.

Di seguito quanto evidenziato:

Avete fatto un’ottima prestazione ma avete pareggiato, perché?

“Perché abbiamo peccato su due episodi. Sapevamo della forza della Roma per quanto riguarda le palle ferme. L’ingresso di Ostigard era per sopperire a questa situazione. Non so che dire. L’unica cosa è che posso essere felice della prestazione. Sono felice, ma solo di questo”.

Cambio Traore-Ostigard?

La partita era al 90esimi. Ho tolto un ragazzo che era subentrato, ma non ha fisicità e avevo bisogno di questo. L’ho fatto e non è bastato”.

Cosa manca a questa squadra?

“La stagione è questa. I ragazzi sentono il peso della situazione e io ho il dovere di farlo allenare bene e di farlo giocare a calcio. Abbiamo difeso bene contro una squadra che ha segnato tanto con De Rossi in panchina. Sono contento della fase offensiva, e giocando così di partite ne perdi poche”.

Come esce la squadra da questa partita?

“Io esco rinfrancato. La squadra ha fatto la prestazione. Se non vinci diventa tutto più difficile. Il calendario non è la mia preoccupazione perché i “malati” siamo noi. Io sono preoccupato della mia squadra e voglio che giochiamo così sempre”.

De Laurentiis ha bisogno di consigli sui giocatori o sul prossimo allenatore?

“Non ha bisogno dei miei consigli. Sceglierà lui e non sta a me dare consigli al presidente”.

Gol di Abraham è errore di reparto?

“Dovevamo attaccare più la palla. Sapevamo giocassero sul primo palo. A Udine hanno fatto un gol simile. Lo sapevamo e abbiamo commesso qualche piccolo errore”.