LIVE – Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: novità a centrocampo

Alle ore 18, stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Roma, sfida valevole per la 34esima giornata di Serie A.

Tra poco Napoli e Roma si affronteranno in una cornice di pubblico sostanziosa che, nonostante le deludenti prestazioni della squadra azzurra, è accorsa allo stadio per sostenere i propri beniamini. All’andata, all’Olimpico, i giallorossi si sono imposti per 2-0 su un Napoli di Mazzarri completamente impotente di fronte all’avversario.

In quell’occasione si sono palesate le difficoltà oggettive dell’organico della rosa, allestita in estate dal presidente De Laurentiis in sinergia con il direttore sportivo Mauro Meluso e dirigenza azzurra. La squadra giallorossa dopo 7 incontri contro il Napoli, 2 pareggi e 5 vittorie azzurre, è tornata a vincere mentre in casa del club campano non trova i tre punti dalla stagione 2017/18. Il 2-4 di quel marzo 2018 segnò la corsa scudetto del team di Maurizio Sarri che dovette poi arrendersi allo strapotere tecnico della Juventus.

Una prova, questa contro la Roma, che testerà anche la fase difensiva, sottoposta fin troppo a stress in questa stagione e che non ha fatto altro che condannare spesso e volentieri il Napoli. Esempi lampanti sono quelli contro Cagliari ed Atalanta. Gli azzurri hanno subìto gol in ciascuna delle ultime dodici partite di campionato. Un dato sconcertante che certifica la quantità di gol subìti in 33 partite (41), che si oppone alla straordinaria efficienza difensiva dello scorso anno: in 38 partite, incassate soltanto 28 reti.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Francesco Calzona ha quasi tutti a disposizione: rientrato Mathìas Olivera in difesa, in porta mancherà Pierluigi Gollini per via di un problema muscolare così come Piotr Zielinski a centrocampo. In questo reparto, infatti, si è aperto il ballottaggio tra Cajuste e Traoré per una maglia da titolare. L’attuale commissario tecnico della Nazionale Slovacca, ha sciolto ogni dubbio a riguardo ed ha deciso il sostituto del polacco, pronto ad andare via a fine stagione a parametro zero.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Azmoun. All. De Rossi

In una sfida delicatissima come questa contro la squadra di Daniele De Rossi, gli azzurri dovranno scendere in campo nella migliore versione possibile per inseguire ancora un posto in Europa, dopo che la pista Champions si è a poco a poco raffreddata. Queste rimanenti 5 giornate di campionato saranno le ultime possibilità per gli azzurri di giocarsi un posto per la qualificazione ad una competizione europea.

