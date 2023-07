“Non vendiamo più nessuno”, De Laurentiis gelato: salta un acquisto per il Napoli

Uno dei calciatori inseguiti dal Napoli potrebbe essere stato tolto dal mercato: salto un acquisto per De Laurentiis?

Dopo la cessione di un pilastro della difesa Campione d’Italia come Kim Min Jae, il Napoli adesso è a lavoro per trovare un suo sostituto che possa permettere al nuovo allenatore Rudi Garcia di iniziare a lavorarci. Tra i nomi presenti sulla lista obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis ci sono diversi profili e uno che stuzzica parecchio la società azzurra è quello di Ko Itakura. Il difensore giapponese è un punto di riferimento del suo Borussia Monchengladbach e per questa ragione non sarà semplice portarlo in Serie A.

Napoli-Itakura, il DS del Borussia Monchengladbach chiude le porte agli azzurri

Nelle scorse ore Roland Virkus, DS del Borussia Monchengladbach, ha commentato la situazione del suo club in ottica mercato ai microfoni della Bild. Dopo aver perso alcune preziose pedine come Marcus Thuram che è arrivato in Italia e vestirà la maglia dell’Inter, sembra che la società tedesca non voglia più cedere alcun calciatore, compreso l’obiettivo per la difesa del Napoli, Itakura. Queste le dichiarazioni del DS tedesco:

Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza.

La strada che separa il Napoli da questo obiettivo per la sua difesa sembra quindi mettersi in salita. Ora De Laurentiis e il suo nuovo DS, annunciato proprio quest’oggi, Mauro Meluso dovranno decidere se cambiare pista per cercare il sostituto di Kim oppure se insistere con il club tedesco cercando di ammorbidire la loro posizione.