Verona salvo matematicamente, decisivo Folorunsho: i dettagli

Il Verona di Marco Barone ha centrato un’insperata salvezza nel segno del calciatore di proprietà del Napoli Folorunsho: i dettagli

La penultima giornata di campionato sta per volgere al termine. Il posticipo della 37 esima giornata di Serie A ha regalato un altro verdetto: il Verona è salvo matematicamente. Decisiva la gara in trasferta all’Arechi, contro la Salernitana (già retrocessa) conclusasi con il risultato di 1-2 in favore degli scaligeri. Un’impresa vera e propria ad opera di mister Baroni, che a gennaio ha dovuto dire addio a gran parte della sua formazione titolare.

Ngonge, Faraoni, Djuric, Hien, Doig, Terracciano, Hongla, Kallon, Amione, Saponara, Mboula. Questi tutti i calciatori venduti dal club in inverno. Per sostituirli sono arrivati giocatori sconosciuti al grande pubblico come Noslin, Centonze, Mitrovic o Swiderski, che però col tempo si sono rivelati funzionali alla causa. Per questo va fatto un plauso al ds Sogliano. Tra i grandi protagonisti però c’è anche un calciatore di proprietà del Napoli: Michael Folorunsho.

Folorunsho protagonista: gol nella gara decisiva per la salvezza del Verona

Una stagione da incorniciare per l’ex Bari. Quest’anno per lui ben 5 gol e 1 assist, oltre ad un notevole numero di prestazioni ben sopra la media. L’ottimo rendimento stagionale ha assicurato a Folorunsho anche la chiamata in Nazionale da parte del CT Luciano Spalletti. Non è facile, ma potrebbe anche essere tra i papabili convocati per l’Europeo.

Il suo ruolo da protagonista nella salvezza del Verona ha assunto maggior rilevanza quest’oggi. È suo infatti il gol decisivo, contro la Salernitana. Al terzo minuto di recupero della prima frazione di gioco il centrocampista ha raccolto alla grande l’assist di Lazovic e ha insaccato il tap-in vincente. La rete, che ha assicurato al Verona di andare in vantaggio 0-2 al termine del primo tempo, si è rivelata poi decisiva per la salvezza dei veneti.

Folorunsho al Napoli la prossima stagione? L’analisi

Quest’estate Folorunsho sarà sicuramente valutato dal Napoli – come giusto che sia dopo una stagione del genere – , e con ogni probabilità sarà in ritiro con la squadra. Spetterà poi al nuovo tecnico capire se può avere un ruolo rilevante nella rosa della prossima stagione.

Nonostante non sia più giovanissimo, è un classe ’98, questa stagione il suo valore di mercato è cresciuto a dismisura. Ecco quindi che il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe sfruttare la stagione al top per trarre dalla sua cessione il massimo beneficio economico. Basti pensare che il Napoli lo acquistò, nel 2019, per un solo milione di euro dal Virtus Francavilla. Oggi ne vale almeno 6 (dati Transfermarkt.it, ndr).