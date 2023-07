Arriva d’improvviso la notizia ufficiale in merito al nuovo direttore sportivo del Napoli, comunicata via social da Aurelio De Laurentiis in persona.

Termina finalmente l’epopea direttore sportivo in casa Napoli, cominciata ormai al termine del campionato 2022/23 con l’inizio delle prime voci inerenti al passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. L’approdo ufficiale del toscano ai bianconeri, arrivato dopo i tanti tira e molla fra l’ex Carpi ed Aurelio De Laurentiis, ha dunque costretto il club partenopeo a scendere in campo alla ricerca di un nuovo dirigente. Maurizio Micheli, Frederick Massara ed Igli Tare sono soltanto alcuni dei nomi individuati dai media come possibili sostituti di Giuntoli, con il patron dei partenopei che ha però sorpreso tutti annunciando d’improvviso il nome del nuovo dirigente.

Napoli, Mauro Melluso sarà il nuovo direttore sportivo

Finisce così la corsa al dirigente, grazie ad un tweet ad opera di Aurelio De Laurentiis arrivato d’improvviso negli ultimi minuti. Tramite la piattaforma Twitter infatti, il patron azzurro ha annunciato ufficialmente l’accordo con il nuovo direttore sportivo del Napoli, che risponde al nome di Mauro Melluso.

Calciatore di ruolo attaccante fra gli anni ’80 e ’90, Melluso ha militato in carriera anche con le maglie di Lazio e Salernitana, prima di diventare dirigente e di ricoprire le cariche di direttore sportivo per vari club, quali Foggia, Pisa, Padova e Ternana. In Serie A, Melluso ha già funto in passato da Ds per il Lecce, portato nel massimo campionato italiano nel 2019 prima di scinderne il contratto nel 2020. L’ultima avventura di Melluso è da ricercare in terra spezzina dove, sempre in qualità di direttore sportivo, contribuì prima alla promozione dello Spezia in A e poi alla salvezza del club nel 2021.