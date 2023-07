Napoli, quale futuro per Lozano? Due le opzioni percorribili al momento

L’esterno messicano ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 e per questa ragione il suo futuro dovrà essere definito a stretto giro di posta.

In casa Napoli il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo con l’annuncio, arrivato nelle scorse ore, del DS azzurro che sarà Mauro Meluso. In questo modo potranno essere risolti tutti le situazioni relative sia agli obiettivi per il mercato in entrata che per i casi da risolvere per una eventuale cessione. Tra questi ultimi figura quello relativo ad Hirving Lozano che dovrà definire assieme alla società il suo futuro e dovrà farlo nel giro di poco tempo.

A Lozano rimane soltanto un anno di contratto: il Napoli ha fretta di decidere

Come ha affermato anche lo stesso presidente azzurro Aurelio De Laurentiis i giocatori del Napoli che hanno un solo anno di contratto, in caso di mancato rinnovo, saranno messi sul mercato. Il club partenopeo non ha intenzione di perdere a zero alcuni dei suoi migliori giocatori e per questa ragione Lozano dovrà decidere cosa vuol fare. Nonostante nell’ultima stagione sia stato concretizzato il sogno Scudetto, il rendimento del messicano è stato troppo altalenante e poco convincente, con soli 4 gol e 4 assist messi a referto in 41 partite stagionali tra Serie A e Champions League. Proprio per questo motivo una eventuale partenza del messicano classe 1995 potrebbe essere presa anche un po’ più a cuor leggero dai tifosi azzurri.

In ogni caso nei primi giorni di ritiro a Dimaro, se non prima già a Castel Volturno, Lozano dovrà chiarire quali sono i suoi intenti. Se l’esterno ex PSV decidesse di non rinnovare con il Napoli ecco che si materializzerebbe una sua cessione e il club per non farsi cogliere impreparato è già a lavoro e ha stilato un elenco di possibili sostituti.