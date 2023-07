Addio Lozano per il grande colpo: Napoli sulla stella della Serie A

Il Napoli, dopo Giuntoli, perderà pure Lozano: De Laurentiis ha messo gli occhi su uno dei migliori calciatori della Serie A

Prosegue la rivoluzione in casa Napoli. Dopo Luciano Spalletti, a lasciare il club è stato anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha trovato con il presidente Aurelio De Laurentiis l’accordo per la risoluzione e a breve si trasferirà alla Juventus. Ma non finirà qua. Kim Min-jae, ad esempio, è ad un passo dal Bayern Monaco che ha sorpassato il Manchester United. In lista di sbarco figura pure Hirving Lozano, il cui futuro è tutto da scrivere.

Il contratto che lo lega ai Campioni d’Italia scade nel 2024 e finora i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per addivenire ad un principio d’intesa. Le parti, al momento, non potrebbero essere più distanti. La dirigenza, nell’ambito del piano di contenimento delle spese, ha messo sul piatto un prolungamento comprendente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal messicano (4,5 netti all’anno).

La trattativa, stando così le cose, è finita quindi in stand-by. Le interlocuzioni riprenderanno a stretto giro di posta ma, in assenza di significativi passi in avanti, De Laurentiis provvederà a venderlo in modo tale da monetizzare la sua partenza. Il prezzo in vetrina è stato esposto: chi vuole Lozano dovrà presentare una proposta da almeno 15 milioni. Difficile capire dove proseguirà la carriera del classe 1995, autore di 4 gol ed altrettanti assist in 41 apparizioni complessive. L’interesse mostrato negli scorsi mesi dall’Atletico Madrid si è raffreddato mentre alcuni club arabi sono disposti ad offrirgli uno stipendio da 10 milioni.

Napoli, individuato il sostituto di Lozano

Lozano sta valutando le varie opzioni sul tavolo, in attesa di una possibile chiamata dalla Premier League. Il Napoli, dal canto suo, ha già pronto il suo erede: il preferito di De Laurentiis è Domenico Berardi, non più del tutto sicuro di rimanere al Sassuolo e pronto al definitivo salto di qualità. L’operazione si preannuncia quanto mai complicata per almeno un paio di motivi. Per ingaggiarlo, infatti, saranno necessari oltre 20 milioni.

Alla corsa, inoltre, si è iscritta la Lazio portatasi in pole position con l’obiettivo di chiudere presto la pratica così da bruciare la concorrenza partenopea, senza dimenticare l’interesse anche della Juventus. De Laurentiis, in ogni caso, non intende darsi per vinto e a breve si farà avanti riallacciando i contatti col Sassuolo. Sempre viva, poi, la pista che conduce a Riccardo Orsolini, ai ferri corti con il Bologna. La doppia opzione è pronta. Dipenderà tutto da Lozano.