“Non credo sia stupido”, rinnova o va via: con chi ce l’aveva De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis è stato chiaro, i calciatori in scadenza di contratto rischiano di restare fermi un anno: ce l’aveva con un giocatore in particolare.

Dopo la presentazione delle nuove maglie da gioco con tanto di scudetto, in casa Napoli è tempo di pensare al calciomercato. Gli azzurri dovranno prima di tutto capire quali calciatori dell’attuale rosa dovranno restare e chi invece dovrà trovarsi una nuova squadra.

Messaggio di De Laurentiis a Lozano, rinnovo con il Napoli o cessione

Il primo passo da fare è relativo ai calciatori con il contratto in scadenza, un rischio per la società che potrebbe perdere dei capitali importanti a parametro zero. Rischio che, ovviamente, De Laurentiis non vuole correre. Ecco perché, nel corso della conferenza stampa a bordo della MSC Europa ha lanciato un messaggio a tutti i calciatori in questa condizione, riservandosi la possibilità di non farli giocare per tutta la prossima stagione, a meno di un rinnovo. Altrimenti meglio separarsi subito, facendo guadagnare soldi importanti al club.

Ad avere il contratto in scadenza sono i cari Zielinski, Demme e soprattutto Lozano. Il messicano in particolare potrebbe essere il destinatario delle parole di De Laurentiis. A confermarlo è lo stesso presidente del Napoli ai microfoni di ESPN:

Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove.

Per Lozano sono arrivati interessamenti dal Fenerbahce, ma pare che l’attaccante non sia allettato dall’ipotesi di giocare in Turchia. Altre offerte potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita nelle prossime settimane. Di certo Lozano è stato messo davanti a un bivio: sceglierà il rinnovo o la cessione?