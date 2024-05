Terremoto a Napoli, arriva il messaggio del sindaco Mandredi: “Succederà domattina per precauzione”

Terremoto Napoli, lo sciame sismico sta creando il panico in città: il messaggio del sindaco Manfredi su quanto avverrà nei prossimi giorni

I Campi Flegrei continuano a tremare. Un forte sciame sismico è in corso. Dopo le prime scosse registrate a partire dalle ore 19:51 di oggi, lunedì 20 maggio 2024, di cui una di magnitudo 4.4 si sono verificate altre scosse di magnitudo superiore a 3, una di magnitudo 3.9 ed una di magnitudo 3.1. Le scosse non state avvertite solo nelle zone limitrofe all’epicentro (la zona della Solfatara), ma anche a Napoli, dal Vomero fino al centro città.

La paura tra i cittadini è palpabile. Si tratta di una serata molto impegnativa anche per i Vigili del Fuoco, che stanno effettuando una serie di interventi per verificare i danni dopo il sisma. Al momento non sono stati registrati danni a persone, mentre sono da verificare danni agli edifici. Stando alle ultime indiscrezioni già in serata potrebbero avvenire i primi sgomberi, nelle zone di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida tanta gente non passerà la notte a casa.

Terremoto Napoli, il provvedimento preso dal sindaco Manfredi

Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha detto: “Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei”. Il primo cittadino ha quindi aggiunto: “Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli”, rassicurando quindi tutti gli abitanti del capoluogo campano.

Il Comune però dovrà agire con cautela, la situazione è molto delicata. Infatti Manfredi annuncia: “Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina”. E aggiunge poi: “Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24”. Le municipalità interessate sono quelle di Soccavo e Pianura. Provvedimento prevedibile vista le situazione, data la vicinanza dei due quartieri alle zone interessate dal sisma.